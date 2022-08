Corea del Sur le ofreció proyectos de asistencia a Corea del Norte

Yoon Suk-yeol, presidente de Corea del Sur, se refirió en las últimas horas a la relación de su país con el territorio vecino, Corea del Norte. A través de una conferencia de prensa, el mandatario remarcó que su territorio no tiene intenciones hostiles contra el país limítrofe y que de hecho está dispuesto a llevar a cabo proyectos de asistencia poniendo como condición que el gobierno norcoreano demuestre su compromiso hacia la desnuclearización.

“Lo que quiero decir no es que deben completar la desnuclearización antes de que hagamos algo. Lo que quiero decir es que, mientras demuestren su firme compromiso, haremos lo que podamos para ayudarlos. Garantizar la seguridad del régimen no es algo que este gobierno pueda hacer, pero ni yo ni el gobierno de la República de Corea queremos que el status quo cambie de manera irrazonable o por la fuerza en Corea del Norte”, señaló. Las declaraciones se dan en un momento muy particular, dado que la próxima semana Corea del Sur y Estados Unidos darán inicio a su mayor entrenamiento militar combinado en años. Sumado a esto último, funcionarios del Departamento de Defensa surcoreano confirmaron que Corea del Norte disparó dos misiles de crucero hacia el mar entre la península de Corea y China durante el pasado fin de semana.