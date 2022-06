Cruentas batallas en Lisichansk, una ciudad clave para Rusia

"Ahora la batalla más feroz se sitúa cerca de Severodonetsk”, dijo el gobernador de la provincia de Lugansk, Serguéi Gaidai, quien afirmó que las fuerzas rusas no controlan la totalidad de la ciudad.

Las autoridades ucranianas informaron ayer de una “feroz batalla” contra las tropas rusas en el este del país, en torno a la localidad de Severodonetsk, una posición clave que las fuerzas de Moscú intentan tomar desde hace semanas para avanzar con su ofensiva en la región del Donbass. “En las localidades ­vecinas hay combates muy difíciles, en ­Toshkivska, Zolote. Tratan de avanzar, pero no lo lograron”, indicó Gaidai en un mensaje de Telegram citado por la agencia de noticias AFP. La autoridad local reportó además que las fuerzas ucranianas lograron derribar un avión ruso y tomaron prisioneros.

Los prorrusos

“Todavía no hay acuerdo sobre la apertura de un corredor humanitario desde Azot para que tanto civiles como militares depongan las armas”, dijo el representante ruso de la autoproclamada República Popular de Lugansk, aliada de Moscú, Rodion Miroshnik. El autodenominado embajador acusó a las fuerzas ucranianas de que “se niegan a garantizar un alto el fuego, sin el cual no es posible ninguna evacuación”, afirmó.

Por el contrario, Ucrania asegura que es Moscú la que está imposibilitando la evacuación de una planta donde ahora mismo hay “568 personas en el refugio, incluidos 38 niños”, detalló Gaidai. La ciudad de Severodonetsk es el último bastión de las fuerzas ucranianas en Lugansk y se convirtió en el epicentro de las hostilidades en las últimas semanas.

También el Ejército ruso consolidó su control sobre la Isla de las Serpientes, en el mar Negro, desplegando varios sistemas de defensa, una medida que indica que quiere mantener este punto estratégico pese a la amenaza de nuevos sistemas de artillería y misiles ucranianos.

Las últimas imágenes de satélite sobre este islote permiten distinguir diferentes tipos de defensa tierra-aire. Los rusos también instalaron sistemas de defensa en los navíos ubicados en sus cercanías para reforzar la protección.

La Isla de las Serpientes

El navío ruso Vasily Bech, de la Flota del Mar Negro rusa y que se dirigía a la Isla de las Serpientes, habría sido gravemente dañado por misiles antibuque Harpoon proporcionados a Ucrania por parte de Dinamarca. “Más tarde se supo que se hundió”, informó el gobernador militar de la ciudad portuaria de Odesa, Maxim Marchenko, en un video publicado en su canal de Telegram.

De confirmarse, se sumaría a lo ocurrido con el buque insignia de Rusia en su flota en el mar Negro, el Moskva, que de acuerdo a Kiev se hundió mientras era remolcado tras sufrir un incendio a consecuencia de un ataque del Ejército ucraniano.

La Isla de las Serpientes está ubicada a unos 35 kilómetros de la costa ucraniana y se convirtió en uno de los símbolos de la resistencia debido a la negativa de los militares de la Guardia Fronteriza a rendirse a las ­tropas rusas al principio de la invasión, el 24 de febrero.

Las conversaciones de paz

Unos de los negociadores ucranianos, David Arajamia, indicó ayer que espera retomar los contactos con la parte rusa en agosto, una vez que Kiev haya logrado “operaciones contraofensivas en ciertas áreas”.

Según una entrevista concedida a la emisora Voice of America, Arajamia declaró que Kiev no se plantea retomar las conversaciones por el momento, pero sí a finales del verano boreal. Ante la pregunta de qué cambiará de aquí a agosto, el líder negociador no quiso dar detalles, pero señaló: “No queremos compartir nuestros planes con los rusos, pero creo que llevaremos a cabo operaciones contraofensivas en ciertas áreas”, anticipó en declaraciones citadas por el medio local Ukrinform y la agencia de noticias Europa Press.