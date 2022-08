El expresidente Trump ocultaba más de 300 documentos clasificados

Los Archivos Nacionales encontraron más de 150 documentos confidenciales cuando recibieron un primer lote de material del expresidente Trump en enero, por lo que el Departamento de Justicia comenzó una investigación criminal que llevó a los agentes del FBI a entrar en una de sus propiedades este mes buscando más material confidencial. Luego de ingresar a Mar-a-Lago, el gobierno recuperó más de 300 documentos con marcas clasificadas.

Lo que se llevó Trump

El mismo expresidente revisó las cajas a fines de 2021 antes de entregarlas. La naturaleza altamente sensible de parte del material llevó a los funcionarios de Archivos a remitir el asunto al Departamento de Justicia, que en cuestión de meses convocó una investigación del gran jurado.

Los asistentes de Trump entregaron algunas docenas de documentos confidenciales adicionales durante una visita a Mar-a-Lago de funcionarios del Departamento de Justicia a principios de junio. Al concluir la búsqueda de este mes, los funcionarios se fueron con 26 cajas, incluidos 11 conjuntos de material marcado como clasificado, que comprende decenas de documentos adicionales.

Un conjunto tenía el nivel más alto de clasificación, información compartimentada como “ultrasecreta/sensible”.

Al continuar la investigación, los funcionarios no están seguros de haber recuperado todos los registros presidenciales que Trump se llevó consigo de la Casa Blanca. Incluso después de la extraordinaria decisión del FBI de ejecutar una orden de registro en Mar-a-Lago, los investigadores han buscado imágenes de vigilancia adicionales del barrio privado.

La gente de Trump dice que el expresidente tenía una “orden permanente” para desclasificar el material salido de la Oficina Oval para la Casa Blanca, y afirma que la Administración de Servicios Generales, no el personal privado, llenó las cajas con los documentos. No ha salido a la luz documentación que confirme que haya desclasificado el material, y los posibles delitos citados por el Departamento de Justicia al ordenar el allanamiento de Mar-a-Lago no dependerían del estado de clasificación de los documentos.

Qué dice la ley

Según la Ley de Registros Presidenciales, todo el material oficial sigue siendo propiedad del gobierno y debe proporcionarse a los Archivos al final del mandato.

Entre los artículos que sabían que faltaban, estaban las cartas originales de Trump del dictador norcoreano Kim Jong-Un y la nota que el presidente Barack Obama le había dejado antes de cederle el cargo.

Por su parte, dos exfuncionarios de la Casa Blanca, que habían sido designados como representantes de Trump con los archivos, recibieron llamadas e intentaron facilitar la devolución de los documentos. El exmandatario se resistió a esas llamadas y describió las cajas de documentos como “mías”.

La devolución del material

El 3 de junio, Jay Bratt, jefe de la sección de Contraespionaje de la división de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, fue a Mar-a-Lago para reunirse con dos de los abogados de Trump, Evan Corcoran y Christina Bobb, y recuperar cualquier material clasificado restante.

Corcoran revisó las cajas él mismo para identificar el material clasificado de antemano, y le mostró a Bratt la sala de almacenamiento del sótano, donde, dijo, se había guardado el material restante. Trump se encontró brevemente con los investigadores durante la visita.

Bratt y los agentes que se unieron a él ­recibieron una gran cantidad de material ­clasificado.

Al finalizar, Corcoran redactó una declaración asegurando que Bobb, de quien se dice que es la encargada de custodiar los documentos, afirmó que, según su conocimiento, todo el material clasificado que estaba allí había sido devuelto, según dos personas familiarizadas con la declaración.