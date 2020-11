El gobierno iraní acusó a Israel del asesinato del “padre del programa de armas nucleares”

El Ministerio de Defensa iraní informó que Mohsen Fakhrizadeh (59), un científico de alto rango que trabajaba para el sector nuclear en Irán, fue asesinado cerca de Teherán en lo que no dudaron en calificar de “acto terrorista”. Asimismo, el responsable de la diplomacia de Irán sostuvo que hay “serios indicios de un papel israelí” en el atentado.



Mohamad Yavad Zarif, ministro de Relaciones Exteriores de la República islámica, difundió a través de su cuenta de Twitter un duro mensaje: “Terroristas asesinaron a un eminente científico iraní. Esta cobardía –con serios indicios del papel israelí– muestra un belicismo desesperado de sus autores”. En la misma línea, Zarif llamó a la comunidad internacional a “cesar sus vergonzosas posiciones ambivalentes y condenar este acto terrorista”. Este episodio se da en el marco del recambio presidencial en los Estados Unidos, donde se habla de una nueva estrategia en la relación con Medio Oriente. El asesinato del científico, identificado oficialmente como Mohsen Fakhrizadeh, no hace más que elevar la tensión en esa región del mundo.



El jefe del Estado Mayor de Irán, el general Mohammad Bagheri, advirtió que impulsarán una “terrible venganza” contra quienes se hallan detrás del asesinato del prominente científico. “Los grupos terroristas y los autores de esta cobarde acción deben saber que les espera una venganza terrible”, manifestó Bagheri y añadió, según la agencia de noticias estatal Irna, que Irán tomaría represalia por el asesinato en cualquier momento que decida hacerlo. Si bien hasta el momento Israel no se ha pronunciado al respecto, anteriormente había acusado al científico de estar detrás de un programa de armas nucleares encubierto. Las agencias de inteligencia de occidente consideraban a Mohsen Fakhrizadeh como el cerebro detrás del programa secreto de armas nucleares de Irán y el "padre de la bomba iraní”.



La muerte del jefe del Departamento de investigación e innovación del Ministerio de Defensa se produjo el pasado viernes, cuando su auto fue interceptado por varios individuos mientras viajaba cerca de la ciudad de Absard, en el condado de Damavand, al este de la provincia de Teherán. Los atacantes se enfrentaron a tiros con su equipo de seguridad, según difundieron en un comunicado las autoridades iraníes. Los médicos intentaron reanimar a Fakhrizadeh pero no lo lograron y el científico falleció.