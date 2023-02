El gobiernos estadounidense asegura que el objeto volador derribado en Yukón no es extraterrestre

El sábado, un avión de combate estadounidense derribó un “objeto no identificado” que volaba a gran altura sobre el Yukón, un día después de que Estados Unidos emprendiera una acción similar sobre Alaska.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo en una conferencia de prensa que todavía “no han podido evaluar definitivamente qué son estos objetos, pero que “no hay indicios de actividad extraterrestre” en los objetos derribados.

“No hay indicios de extraterrestres... con estos derribos recientes, (yo) quería asegurarme de que el pueblo estadounidense lo supiera”, dijo a los periodistas la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre, luego de que un alto funcionario estadounidense se negara a descartar que un día antes.

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, la organización combinada de Estados Unidos y Canadá que brinda defensa compartida del espacio aéreo de las dos naciones, detectó el objeto volando a gran altura el viernes por la noche sobre Alaska, dijeron funcionarios estadounidenses. Cruzó el espacio aéreo canadiense el sábado.

Kirby agregó que Estados Unidos aún no ha determinado qué son los objetos, pero no cree que representen una amenaza directa, excepto por las preocupaciones sobre la aviación civil. Sin embargo, como no se pudo descartar que no estuvieran realizando actividades de vigilancia, decidieron derribarlos: “[El presidente Biden] lo ordenó por recomendación de los líderes del Pentágono. Quería que lo quitaran. Y ellos hicieron eso. Lo hicieron utilizando aviones de combate asignados al Comando Norte de los EEUU”.

“Si bien no tenemos una razón específica para sospechar que estaban realizando vigilancia de ningún tipo, no podemos descartarlo”, aclaró.

La ministra de Defensa canadiense, Anita Anand, dijo en una conferencia de prensa en Ottawa que el objeto, que volaba a unos 40.000 pies, había sido derribado a las 3:41 p. m. EST, aproximadamente a 100 millas de la frontera entre Canadá y Estados Unidos en el centro de Yukón. Se estaba llevando a cabo una operación de recuperación que involucraba a las Fuerzas Armadas Canadienses y la RCMP.

Una foto sin fecha de la Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU. tomada en un lugar no revelado muestra a los agentes especiales del FBI asignados al Equipo de Respuesta a Evidencia de la oficina procesando el material recuperado del globo chino de gran altitud que fue derribado por un avión militar de EE. UU. la costa de Carolina del Sur, en esta imagen publicada por el FBI el 9 de febrero de 2023.

Horas después, en Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación dijo el sábado por la noche que había cerrado parte del espacio aéreo en Montana para apoyar las actividades del Departamento de Defensa. NORAD dijo más tarde que el cierre, que duró poco más de una hora, se produjo después de que detectó “una anomalía en el radar” y envió aviones de combate para investigar. La aeronave no identificó ningún objeto para correlacionar con los impactos del radar, dijo NORAD.

Los aviones de combate F-22 ahora han derribado tres objetos en el espacio aéreo sobre los EEUU y Canadá durante siete días, un desarrollo sorprendente que genera preguntas sobre qué, exactamente, está flotando sobre su cabeza y quién los envió.

En concreto, aviones de combate militares estadounidenses derribaron el domingo un objeto octogonal sobre el lago Huron, dijo el Pentágono. El viernes, un objeto fue derribado sobre el hielo marino cerca de Deadhorse, Alaska, y un tercer objeto, de forma cilíndrica, fue destruido sobre el Yukón de Canadá el sábado, con los investigadores aún buscando los restos.

Kirby detalló que los tres objetos derribados entre el viernes y el domingo no representaban un peligro para las personas en tierra, no enviaban señales de comunicación, no tenían personas adentro y no tenían capacidades de propulsión o maniobra: “Básicamente eran propulsados por el viento”.

Por otra parte, Estados Unidos negó de forma categórica las alegaciones de China de que globos estadounidenses sobrevolaron al menos diez veces su territorio durante el último año.

“No es verdad. No lo hemos hecho. No es para nada cierto”, señaló Kirby, en la cadena MSNBC.