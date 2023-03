El juez que tira la flecha y después dibuja el blanco

El Consejo Nacional de Justicia (CNJ) brasileño decidió destituir y apartar del caso Lava Jato al juez Marcelo Bretas, quien estaba a cargo del 7° Juzgado Penal Federal de Río de Janeiro. Reafirmaron que los magistrados deben actuar con imparticialidad y no tratar como enemigos a los acusados.

El caso Lava Jato es considerado el más grande de corrupción en tierra brasileña, donde la investigadores de la Policía Federal descubrieron una red de lavado de dinero que parecía implicar a diversos políticos. Pero la verdadera dimensión de la operación, que en 2018 cumplió cuatro años (comenzó el 17 de marzo de 2014), fue saliendo a la luz sólo paulatinamente en los meses posteriores.

Las acusaciones

Se analizaron tres denuncias disciplinarias confidenciales, por lo que la sesión no fue transmitida. El relator de las denuncias fue el inspector de justicia nacional Luis Felipe Salomão.

El Consejo Federal del Colegio de Abogados de Brasil realizó una de las solicitudes. Se basaron en un informe del abogado penalista Nythalmar Dias Ferreira Filho para la revista Veja en la que reportó que Bretas negoció sanciones, guió abogados y combinó estrategias con el Ministerio Público.

La Orden de Abogados de Brasil aseguró que Bretas violó los deberes de imparcialidad, trato urbano con las partes, entre otros previstos en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Nación.

El alcalde de Río, Eduardo Paes, presentó una demanda en la que denuncia el armado de un convenio de colaboración premiado en el que se buscaba favorecer la candidatura de Wilson Witzel, ex gobernador de la ciudad, en el 2018.

La denuncia marca a Alexandre Pinto, ex secretario municipal de Obras de Río, quien involucró a Paes en un esquema de soborno en el plan infraestructural para los Juegos Olímpicos de 2016. Pinto admitió que no estuvo presente cuando Paes acoró el pago con la constructora Odebrecht.

La defensa del actual alcalde de Río solicitó acceso al material de la acusación, pero Bretas reivindicó el secreto del caso y negó el pedido. De todas formas se filtraron algunos extractos del testimonio. Cuando salió a la luz la acusación, Paes lideraba las encuestas para el gobierno de Río, sin embargo fue Witzel quien venció.

La tercera demanda disciplinaria fue interpuesta por la propia Justicia Nacional, con base en una corrección extraordinaria determinada por el magistrado, ministro Luis Felipe Salomão, y coordinada por el juez Carlos von Adamek.

Declaraciones

El abogado penalista Nythalmar presentó una grabación en la que Bretas decía que "aliviaría" las acusaciones contra Fernando Cavendish, un empresario que también fue detenido por el laco Lava Joto.

En su publicación de la revista Veja se transcribió la grabación: "Puedes decir que hablé con él, con Leo, que tuvimos una videoconferencia allí, y el abogado me aseguró que él mantiene el interés aquí, no va a estorbar", dice Bretas. “Y luego déjamelo a mí también y me tranquilizo. No le voy a poner 43 años al tipo. El hombre le tiene miedo a los 43 años”, habló el juez en otro fragmento del audio.

Leo sería el abogado Leonardo Cardoso de Freitas, entonces coordinador del "chorro de lava" en Río de Janeiro. Los "43 años" se refieren a la decisión que condenó al almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, expresidente de Eletronuclear, que generó temor generalizado entre los imputados.

Por otro lado, el penalista aseguró que Bretas trabajó en conjunto con Witzel para su reelección en Río durante el 2018. El abogado explicó que Paes buscó una tregua, se había comprometido a nominar a una hermana de juez a un secretaría si es elegido.

Witzel ganó las elecciones y se reunió con Paes y Bretas para firmar un acuerdo informal, según narró Nythalmar. Paes aseguró que abandonaría la política "a cambio de no ser perseguido", aunque de todas formas se volvió a presentar y ganó en 2020.

Por su parte, la hermana de Bretas, Marceline Cristina Bretas, consiguió un cargo en la Controlaría General del Estado de Río gracias a Witzel.

La destitución

El marcador fue de 12 a favor contra 3 por el retiro cautelar del juez Bretas, quien permanecerá fuera del Juzgado 7° mientras duren las indagatorias. También se decidió abrir un procedimiento para investigar su conducta.

"Bretas imitaba a Moro. Era un juez tipo inquisición. Como Moro, también trabaja con el efecto de la diana : primero tiraba la flecha y luego pintaba la diana. Y, obviamente, un juez nunca debe ser así", dijo el jurista Lenio Strech, columnista de ConJur.

El abogado Fernando Hargreaves elogió la decisión del CNJ: "Hoy fue un gran día para el poder judicial brasileño. Una vez más prevaleció la democracia y la lucha contra el abuso de poder".