El Kremlin aseguró que suministrará alimentos a sus socios extranjeros

Rusia suministrará alimentos a África del Norte, el Oriente Medio y Asia, a pesar de la guerra con Ucrania, declaró la vice primera ministra rusa Victoria Abrámchenko, quien señaló que su país es “un socio responsable”. “Somos un socio responsable y encontraremos un modo de garantizar el suministro de alimentos a los países de África del Norte, el Oriente Medio y Asia”, dijo Abrámchenko al canal RBK, citado por la agencia de noticias Sputnik. También añadió que Rusia ha sido una superpotencia agraria, y sigue siéndolo, y recordó que los socios comerciales principales que compran los alimentos rusos son Turquía, Kazajistán y Egipto.

Luego del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, continuó Abrámchenko, los países no involucrados en el conflicto no dejaron de recibir los alimentos de Rusia. De todos modos, Moscú “registró mensajes de Washington de que hay que rechazarlos”. “Hay muchos países que no están a favor de las sanciones contra Rusia y quieren seguir comerciando con ella”, subrayó.