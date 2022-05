El Papa dijo tener problemas en sus piernas

El Sumo Pontífice reconoció ante los fieles que tiene problemas en la rodilla derecha debido al desgaste en el cartílago y la artrosis avanzada, por lo que debió ofrecer la misa y dar la bendición desde su asiento, hecho por el que pidió disculpas a los fieles.

“Les doy mi bendición y luego los saludaré desde una posición sentada. Esta pierna no es buena, no funciona”, señaló desde el Aula Pablo VI del Vaticano.

El Papa, de 86 años, manifestó que “el médico me dijo que no caminara y a mí me gusta ir, pero esta vez tengo que obedecerle”. Por eso, pidió a un grupo de fieles eslovacos que estaban allí que hicieran “el sacrificio de subir las escaleras y os saludaré aquí, sentado”.