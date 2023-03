El presidente de México reprochó un informe estadounidense sobre derechos humanos

A pocos días de que el gobierno de los Estados Unidos difundiera un informe sobre derechos humanos en donde señala una serie de supuestas prácticas en contra por parte de México, el presidente de ese país reprochó los datos.

Andrés Manuel López Obrador calificó de “calumnia” el texto que habla de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ­violencia contra la prensa y corrupción gubernamental en el país latinoamericano.

“Utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado. Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen ­pruebas, son calumniadores, ­mentirosos”, protestó el jefe de Estado mexicano.

En ese plano, en el marco de una conferencia de prensa, sostuvo que “en México no hay masacres” y que allí el Estado “ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos”.

“Lo único que hacen es exhibirse, hacer el ridículo. Si no fuese un asunto tan importante, pues causaría risa”, disparó visiblemente molesto. Pese a que aseguró que va a sostener las “buenas relaciones” con Washington, dijo que no permitirá que se ofenda a México ni al gobierno. “¿Cómo es eso de que torturamos? A ver, las pruebas”, desafió.

“Es su naturaleza. No quieren abandonar la doctrina Monroe. Entonces se creen el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ­propio. No es para enojarse, así son. No tenemos diferencias con el pueblo estadounidense”, dijo el presidente.

El informe es una compilación anual que divulgó el Departamento de Estado norteamericano en donde señala que hay “reportes creíbles” en México de homicidios arbitrarios de la Policía y el Ejército, de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.

El texto también apunta que se registran restricciones a la libertad de expresión, violencia contra los periodistas y actos de corrupción en el gobierno, junto con altas tasas de impunidad.