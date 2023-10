Estados Unidos: Un tiroteo dejó un muerto y ocho heridos

Un joven murió en un tiroteo que se produjo en una fiesta privada en Pensilvania, Estados Unidos.

Eran las 00:35 de la madrugada cuando la Policia fue informada sobre disparos ejecutados en el centro comunitario Chevy Chase en White Township.

Allí se estaba desarrollando una fiesta juvenil, en la que nueve personas de entre los 18 y 23 años fueron baleadas, y en donde un joven de 22 años murió baleado.

Por su parte, los heridos fueron trasladados a diferentes centros médicos y algunos ya fueron atendidos y dados de alta.

Hasta el momento, no hay precisiones del suceso. La Policia investiga el caso, los motivos de este y los responsables que aún no fueron identificados. Asimismo, no hay detenidos.