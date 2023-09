Francia lanza una alerta roja ante posibles atentados

En la previa de las visitas de los reyes de Reino Unido, Carlos y Camilla; y del Papa Francisco, el gobierno de Francia emitió una “alerta roja” ante la posibilidad de atentados en el país ante las reuniones de los líderes con el presidente Emmanuel Macron.

Es que hace poco, Al Qaeda Península Arábiga amenazó a través de una revista “con atacar un ministerio en Paris” y “destruir una embajada sueca”.

“Suecia, Francia y otros países que luchan contra Dios no entienden palabras abstractas. No entienden el lenguaje del diálogo. No lo entenderán y no lo tendrán en cuenta hasta que escuchen noticias como la embajada sueca fue arrasada tras una explosión violenta o un ataque armado a un ministerio en París”, señalaron en la advertencia.