Fuertes declaraciones de Bolsonaro

Durante el día de ayer, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, realizó duras y polémicas declaraciones sobre el presente político del país vecino. En un evento en Orlando, Estados Unidos, organizado por una agrupación conservadora de Brasil, el exmandatario le habló a sus seguidores y sostuvo que la actual gestión del presidente Lula Da Silva “no durará mucho”. “Pueden estar seguros, en poco tiempo tendremos noticias. Por sí solo, si este gobierno sigue en la línea que demostró en estos primeros 30 días, no durará mucho”, expresó Bolsonaro en lo que fue su primer acto público desde su salida del poder.

Al mismo tiempo, el expresidente también se refirió a lo que sucedió en Brasilia con el intento de golpe de Estado, donde fieles seguidores suyos asaltaron el Palacio del Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal. Así, se apartó de las acusaciones que recibió durante el último tiempo, donde se lo involucró en la organización de estos sucesos. “Lamentamos lo que hicieron unos intrascendentes el 8 de enero. Ese no es nuestro derecho. No es nuestra gente. Hay mucha gente agraviada ahí. Eso no es terrorismo por nuestra legislación. Hay gente que hay que individualizar, invasión, depredación, y cada uno paga por lo que hizo”, remarcó. “Los que financiaron los actos terroristas y antidemocráticos serán penados con toda la fuerza de la ley”, agregó.

En otros pasajes de su discurso con sus seguidores, habló sobre su presente en Estados Unidos, país al cual desembarcó a finales del año pasado. Temiendo posibles problemas judiciales, Bolsonaro pidió una visa de turista para poder permanecer más tiempo allí. “Llevo 30 días aquí, tengo la intención de quedarme un tiempo más. No sé cuánto tiempo más. Extraño mucho a mi país”.

Sumado a esto último, también se refirió a lo que hará de cara al futuro en términos políticos, donde confirmó que no abandonará la política y seguirá activo. “Nunca fui tan popular como el año pasado. Mucho más alto que 2018. Al final

del día, nos quedamos con un signo de interrogación en la cabeza. Creo que he dejado muchos líderes para Brasil. Hay mucha gente buena que viene al Congreso, que fue elegida para el Ejecutivo. Hay elecciones municipales en 2024 por delante, 2024 es muy importante. No podemos abandonar la política. La política es parte de nuestras vidas. Tengo 67 años y tengo la intención de permanecer activo en la política brasileña”, mencionó.