Gobierno chileno suspendió actividad que iba a realizar por el aniversario del golpe de Estado

El gobierno chileno suspendió la actividad de lanzamiento del proyecto conmemorativo Árboles por la Memoria enmarcado en los 50 años del golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, luego de los polémicos dichos de un funcionario que relativizó la dictadura militar, que cosecharon el repudio de la Red de Sitios de Memoria y otras organizaciones de derechos humanos.

En este sentido, la polémica se desató después de que, en un programa de Radio Universidad de Chile, Patricio Fernández Chadwick, un asesor presidencial encargado de la conmemoración, considerara que “la historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió, o cuáles son las razones, o cuáles fueron las motivaciones para el golpe de Estado”.

“Eso lo vemos y lo vamos a seguir viendo. Lo que uno podría empujar con todo el ímpetu es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio”, añadió.

Tras estos dichos, más de 160 organizaciones de derechos humanos, entre las que aparecen la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y la Red de Sitios de Memoria, rechazaron esas afirmaciones y consideraron “una muy mala señal que Patricio Fernández Chadwick, con el cargo que ostenta, no condene el golpe de Estado y relativice ese acto fundacional de la criminalidad más brutal que partió el mismo 11 de septiembre de 1973”.

Por su lado, la Red de Sitios de Memoria, por medio de un comunicado, aseguró que no participará de la actividad si Fernández sigue en el puesto, una “decisión que no ha sido fácil” adoptar, ya que ha sido impulsora de la iniciativa: la consecuencia de nuestros actos es un valor que no podemos transar”, aseguró esa organización.

En tanto, Marcelo Acevedo, coordinador de la Red de Sitios de Memoria, en conversación con el medio CNN Chile, sostuvo que quiere la renuncia del asesor presidencial del acto, por “relativizar” el golpe de Estado y separar las razones del golpe con las violaciones de los derechos humanos.

Cabe resaltar que el proyecto Arboles por la Memoria tenía como objetivo plantar 4.000 árboles a lo largo de ese país, como reconocimiento a las víctimas de la dictadura chilena a manos de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.

Después de la polémica, Fernández Chadwick señaló, mediante las redes sociales, que “jamás” justificó el golpe de Estado y añadió: “Muy, muy por el contrario, soy un convencido de que cuidar y defender la democracia es una tarea inclaudicable. Necesitamos escucharnos más”.