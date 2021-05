Hubo festejos en las calles por el fin del estado de alarma

En la medianoche de este sábado, previa al domingo, finalizó en España el estado de alarma que se había decretado hace seis meses. Además, se levantaron los toques de queda nocturnos en varias regiones del país europeo.



En este marco, las primeras horas luego de la suspensión de la medida se vivieron en muchas ciudades con brindis en las plazas principales.



Por ejemplo, en Madrid la gente se congregó en distintos puntos como la Puerta del Sol, entre otros. La Policía informó que se vio forzada a realizar 450 intervenciones, aunque no hubo detenidos.



Mientras, en Barcelona, en la norteña región de Cataluña, miles de adolescentes y adultos jóvenes se adentraron en las plazas centrales y las playas para marcar la relajación de las restricciones. En este contexto, la Guardia Urbana en coordinación con la policía regional debió desalojar a cerca de 6.500 personas de 31 espacios distintos de la ciudad catalana, en la madrugada de este domingo.



Si bien en Madrid y otras ciudades, como la sureña Sevilla, no hubo incidentes destacables, imágenes de los festejos mostraban el incumplimiento de las medidas contra el virus.



“La libertad no consiste en infringir las normas”, expresó ayer el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.



Luego de los casos que experimentó España tras las fiestas de Navidad, las autoridades mantuvieron los cierres de regiones para la Semana Santa.



Por otra parte, el país continuó estando abierto a los turistas extranjeros, informó Télam. Ahora, a nivel estatal, ya hay movilidad libre en toda España.



Con el fin del estado de alarma terminan las restricciones impuestas por el Gobierno durante los últimos meses de la pandemia.



Entonces, cada comunidad autónoma puede establecer distintas medidas, tales como acotar horarios y aforo de comercios, bares o restaurantes, pero para restablecer una restricción del mismo tipo o el cierre de su territorio necesitarán el aval de los tribunales.

Hasta el momento son cuatro las comunidades autónomas que mantienen el toque de queda.

Alemania beneficia a los vacunados con las dos dosis



Por su parte, en Alemania, las más de siete millones de personas plenamente vacunadas contra el coronavirus comenzaron este domingo a beneficiarse de una relajación de las normas sanitarias que les permiten, entre otras cosas, reunirse entre sí o ir a la peluquería sin un test negativo.



Estas nuevas medidas, que entraron en vigor luego de su aprobación exprés en el Parlamento, también se aplican a aquellas personas que se consideran curadas tras haber sido infectadas por el virus.



Entre los beneficios de esta medida, se les permite ingresar en cualquier comercio sin tener que enseñar un test negativo, como ocurre actualmente con el resto de la población, a excepción de los comercios “esenciales” tales como los supermercados o farmacias.



Asimismo, tampoco tienen que respetar el toque de queda nocturno a partir de las 22 y además, pueden reunirse en privado sin restricciones.



Entonces, más de 7 millones de personas que ya recibieron las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus se benefician de estas medidas.



En este sentido, cabe destacar que el 64% de los alemanes están a favor de una mayor flexibilidad para las personas vacunadas o curadas, según una encuesta de Forsa para el canal de televisión alemán RTL, según la agencia de noticias AFP, que reprodujo Télam.



La campaña de vacunación en Alemania se aceleró de golpe y cabe mencionar que más de 26 millones de personas ya han recibido una primera dosis. Las autoridades tienen previsto proponer la vacuna a todos los adolescentes mayores de 12 años para finales de agosto, informó el medio argentino.



Alrededor de 85.000 personas fallecieron por Covid-19 desde el comienzo del brote en este país europeo. El Instituto Robert Koch (RKI), organismo alemán de control de enfermedades infecciosas, había contabilizado más de 3,52 millones de casos de coronavirus en el país del norte, hasta la mañana del domingo, desde el inicio de la pandemia. La cantidad de decesos hasta ayer era de 84.775.