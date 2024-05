Kenia sufre el paso de las torrenciales lluvias

La cifra de muertos por las enormes y abundantes lluvias en Kenia ya escaló a 238. Las inundaciones producto de la caída de agua ya afectaron a 286.000 personas, donde unas 235 mil debieron abandonar sus casas. Además, se registraron hasta el momento 75 heridos, mientras que 174 individuos continúan desaparecidos.

Desde mediados de marzo, este país está padeciendo más que intensas lluvias, siendo la capital Nairobi la región más afectada. William Ruto, presidente de Kenia, no pudo dar aún una fecha de regreso a las escuelas por la grave situación en la que se encuentra el territorio. El mandatario explicó que hay más de 600 mil chicos que no tienen una escuela a la cual regresar por los enormes daños que padecieron cientos de edificios. De cara al futuro, los pronósticos no son muy alentadores ya que el Departamento keniano de Meteorología informó que las tormentas se prolongarán al menos durante esta semana, anunciando a la vez que las fuertes precipitaciones continuarán durante todo este mes. Varias organizaciones de derechos humanos dieron cuenta de que esta grave situación está agravando aún más las grandes diferencias socio económicas que existen en este país, denunciando así el accionar del gobierno, que según estos espacios, no está actuando de la manera prevista para con la población más necesitada.