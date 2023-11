La ONU denuncia “violaciones de la ley humanitaria internacional”

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo ayer en una declaración ante la prensa que en la guerra de Gaza “asistimos a claras violaciones de la ley humanitaria internacional”, tanto por parte de Israel como de Hamás. Mientras que el Ejército de Israel “continúa bombardeando y golpeando a los civiles, a hospitales, campos de refugiados, mezquitas, iglesias y edificios de la ONU”, por su parte Hamás “usa a los civiles como escudos humanos y continúa lanzando cohetes indiscriminados contra Israel”.

El secretario general hizo un repaso de la desesperada situación humanitaria que se vive en el enclave palestino, y dijo que los camiones que actualmente están entrando desde Egipto a través del paso de Rafah no son suficientes, ya que no incluyen combustible. Sin combustible, dijo Guterres, el agua no se puede purificar, mientras que los bebés en incubadoras o los pacientes conectados a respiradores morirán.

Asimismo, el balance de empleados de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (Unrwa) muertos por ataques israelíes contra la Franja de Gaza aumentó a 88, según un comunicado conjunto de organismos humanitarios de la ONU. “El número de trabajadores de organizaciones humanitarias muertos desde el 7 de octubre, incluye 88 empleados de la Unrwa. Esta es la mayor pérdida de la ONU jamás registrada en un solo conflicto”, señaló el texto, ­reproducido por la agencia de noticias Sputnik.

El comunicado fue firmado por el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Martin Griffiths; el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, y la directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Catherine Russell, entre otros. Los firmantes emitieron una inusual declaración conjunta pidiendo un “alto el fuego humanitario inmediato” en la guerra.