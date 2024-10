Liberaron a un exasesor de Donald Trump

Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, fue liberado el día de ayer de la Institución Correccional Federal en Danbury, Connecticut. Tras su liberación, Bannon ofreció una rueda de prensa. “Los cuatro meses en prisión federal no solo no me destrozaron, sino que me dieron más fuerza. Tengo más energía y estoy más concentrado que nunca en mi vida”, señaló. El jurado había encontrado a Bannon culpable en el año 2022 de dos cargos de desacato al Congreso, uno por negarse a prestar declaración ante el Comité de la Cámara el 6 de enero y otro por negarse a proporcionar documentos relacionados con su participación en el intento de Trump por revertir su derrota ante Joe Biden en el 2020. La liberación del exasesor llega en un especial momento, dado que faltan apenas días para que se lleve a cabo una nueva elección presidencial en Estados Unidos, donde compite el líder republicano y expresidente Trump.