Más de 100.000 personas se manifestaron en contra de la reforma judicial en Israel

Más de 100.000 personas salieron a la calle ayer en Jerusalén, Tel Aviv, Beerseba, Haifa y otras decenas de ciudades de Israel para protestar contra las reformas judiciales propuestas por el gobierno.

La multitud tomó la calle Kaplan, en el centro de la ciudad, portando pancartas en las que se leía que el nuevo gobierno es una “amenaza para la paz mundial”. Otra pancarta pedía “salvar la democracia israelí de Netanyahu”.

El pasado 4 de enero, el nuevo ministro de Justicia del país, Yariv Levin, presentó una reforma del sistema jurídico con el objetivo de limitar los poderes del Tribunal Supremo y cambiar el sistema de elección de los jueces.

La medida otorgaría al gobierno de Netanyahu el control total sobre el nombramiento de jueces, incluidos los del Tribunal Supremo, limitaría gravemente la capacidad del Tribunal Superior de Justicia para anular leyes y permitiría al Parlamento volver a aprobar leyes anuladas por el Tribunal si una mayoría de 61 diputados vota a favor.

El ex primer ministro y líder de la oposición, Yair Lapid, participó en la manifestación celebrada en Haifa. “Esta gente está tratando de salvar su país y venimos a protestar con ellos, porque no permitiremos que esto suceda”, declaró el funcionario y amplió: “Lucharemos en las calles, lucharemos en la Knéset (órgano del poder legislativo en el país hebreo), lucharemos en los tribunales. Salvaremos nuestro país porque no estamos dispuestos a vivir en un estado no democrático”.

Desde que el gobierno anunció su voluntad de llevar adelante este proyecto las protestas han sido masivas en Tel Aviv, principal ciudad bastión de posiciones liberales en Israel.

Son las protestas más multitudinarias que se registran en el país en décadas y hace dos semanas, más de 120.000 personas salieron a las calles, un número que superó los 80.000 de hace tres semanas.