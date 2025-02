México dio inicio al despliegue de militares en la frontera con Estados Unidos

Tras el acuerdo llegado el pasado lunes entre México y Estados Unidos, el gobierno liderado por Claudia Sheinbaum dio inicio a su promesa y comenzó a trasladar a los 10 mil militares a la frontera. Luego de que el gobierno de Donald Trump se comprometió a pausar los aranceles durante un mes, de manera inmediata México decidió mover sus tropas, reforzando la seguridad en este sector para reducir el paso de inmigrantes indocumentados y de drogas, particularmente fentanilo, que según entienden las autoridades estadounidenses, proviene mayoritariamente del país latinoamericano.

Según se informó, 990 elementos de la Guardia Nacional se trasladaron vía aérea desde el sur del país hacia las ciudades de Tijuana, Baja California; Sonoyta, Sonora; y Matamoros, Tamaulipas a primera hora de ayer. “Ya se empezaron a enviar los militares. El plan lo hizo el general secretario de la Defensa con su equipo”, dijo la presidenta mexicana durante su habitual rueda de prensa matutina. La mandataria añadió que los soldados fueron movilizados de otros estados menos apremiados por la violencia, aunque no brindó más detalles sobre el operativo. “Es un despliegue que no deja sin seguridad al resto del país”, apuntó, ya que “el plan creado por el general de división Ricardo Trevilla prevé que los integrantes de la Guardia Nacional que irán a la frontera norte son de zonas donde no hay tanto problema de seguridad”. “Otros que estaban en la parte sur de los estados de la frontera, pues van hacia la frontera norte”, enfatizó Sheinbaum.

Los aranceles preocupan a México ya que es el mayor socio comercial de Estados Unidos, con un valor de exportaciones a ese país de 490.183 millones de dólares para el año 2023, casi el 30% del producto bruto interno bruto mexicano. Además, se trata de más del 80% de las exportaciones mexicanas, por lo que los aranceles de 25% habrían significado un golpe importante para la segunda mayor economía de América Latina después de Brasil.