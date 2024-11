Multitudinaria manifestación en Valencia contra la gestión de la DANA y las inundaciones

En un acto multitudinario, miles de personas se concentraron en el centro de Valencia contra la respuesta de emergencia por parte de las autoridades y la gestión de las mortales inundaciones que mataron al menos a 220 personas en el este de España.

Durante la manifestación se han podido leer diversos carteles, no solo pidiendo que los responsables de la administración autonómica dejen su cargo, sino acusándoles de estar “manchados de sangre”. “Vuestra incompetencia, nuestros muertos”, “Nosotros manchados de barro, vosotros manchados de sangre” y “Mazón, dimisión”, fueron algunas de las pancartas que se podían observar en la marcha.

Los manifestantes se concentraron en la plaza del Ayuntamiento de Valencia para recorrer el kilómetro que la separa del Palacio de la Generalitat, sede del Gobierno regional valenciano

El líder regional, Carlos Mazón, está bajo una enorme presión porque el gobierno local se tardó horas en emitir alertas a los teléfonos móviles de los ciudadanos después de que comenzó la inundación la noche del 29 de octubre.

“Han demostrado ser incompetentes. No merecen dirigir la vida de los valencianos. No han sabido gestionar una catástrofe natural, no han sabido alertarnos a la hora, no saben cómo organizarnos con la ayuda de la limpieza y la recogida de material y, por supuesto, no van a ser capaces de organizar la reconstrucción que necesita Valencia. Por lo tanto, se han de ir a casa ya”, sostuvo Anna Oliver, portavoz de los organizadores.

Algunos manifestantes se enfrentaron con la policía antidisturbios frente al ayuntamiento, donde los manifestantes iniciaron su marcha hacia la sede del Gobierno regional.

La movilización fue convocada en la plaza del Ayuntamiento de la capital por un total de 48 organizaciones diferentes. Además de la dimisión de Mazón, exigieron la renuncia de todo el Govern de la Generalitat, tras conocerse que no se dio la alarma a la población hasta más de doce horas más tarde de lo que otras instituciones meteorológicas, como la Agencia Española de Meteorología (Aemet), habían hecho.