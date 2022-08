Obispos de Perú reclamaron por la paz social

Perú atraviesa momentos políticos y sociales complejos, lo que llevó a que la Conferencia Episcopal Peruana, que nuclea a los obispos del país, reclame por la paz social en una conferencia de prensa.

“Es urgente buscar y constituir canales efectivos de articulación y diálogo entre el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la sociedad civil, especialmente de los jóvenes, para garantizar la gobernabilidad y el bien común del país”, expresó el arzobispo Miguel Cabrejos, presidente de la organización.

También aseguró que el Papa Francisco no es indiferente a la situación crítica peruana y aclaró que “la Conferencia Episcopal no es ningún poder político, ningún poder del Estado, no es partido político; creo que nosotros somos un eco de la población, porque las parroquias están en todo sitio; lo que hemos hecho es un análisis de la realidad y más bien corresponde a la sociedad civil dar respuesta”.

“El consenso social pide dar paso a una transición política que busque urgentemente una salida a la profunda crisis actual, priorizando la necesaria reforma política pendiente para recuperar la credibilidad, la confianza y la esperanza”, añadió.