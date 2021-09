Pastor evangélico pide donaciones para acelerar la llegada de Jesús

El predicador evangelista Jesse Duplantis aseguró que Jesús no volvió a la tierra porque los creyentes han donado poco dinero a su iglesia. Durante un evento realizado para recaudar fondos el pastor dijo que según un pasaje de la biblia solo las donaciones de los fieles pueden acelerar la llegada de cristo, dichos que rápidamente se viralizaron y despertaron la furia de los usuarios de las redes sociales.

En 2018, el predicador ya causó polémica al pedir a sus feligreses 54 millones de dólares para comprarse su cuarto avión privado. En ese entonces, Duplantis lo justificó afirmando que Dios le había dicho que debía tener una nueva aeronave y sentenció: "Creo que si Jesús estuviera físicamente en la tierra hoy, no estaría montado en un burro".