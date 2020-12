Polémico: Bolsonaro afirma que Brasil está “en el final” de la pandemia

Pese a que los especialistas afirman que está por enfrentar una segunda ola, el polémico presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró ayer que el país está “en el finalcito de la pandemia”.

El mandatario remarcó que Brasil “es uno de los países que mejor salió” en términos económicos del coronavirus. En un momento en que las estadísticas de muertos y contagios han crecido sin detenimiento en las últimas semanas, el líder de la ultraderecha llamó a los brasileros a trabajar y evitar el “pánico”.

Las declaraciones del presidente no son una sorpresa, ya que desde el comienzo de la crisis sanitaria minimizó la enfermedad, a la que llamó “gripecita”.

Además, nunca promovió los cuidados para evitar la propagación del virus y hasta utilizó frases homofóbicas, un mes atrás, cuando dijo que para enfrentar la pandemia hay que “dejar de ser un país de maricones”.

En un discurso con motivo de la inauguración de un puente en la ciudad de Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul, el jefe de Estado, sostuvo: “Hay que llevarle tranquilidad a la población y no caos, lo que pasó al inicio de la pandemia no nos lleva a nada.

Lamentamos las muertes y vamos a ir superando los obstáculos”.

Sin dar precisiones sobre el inicio de la vacunación, defendió otra vez el remedio contra la malaria, hidroxicloroquina, como parte de un supuesto tratamiento que nunca fue comprobado por la Organización Mundial de la Salud.

“En la África subsahariana no se registraron gran cantidad de muertes por Covid-19 y todos esperaban lo contrario por sus deficiencias alimentarias. Pero no ocurrió eso porque ellos tratan la malaria”, dijo.

Cabe recordar que cuando contrajo la enfermedad, en el mes de julio, el propio mandatario consumió ese fármaco.

En el país vecino, la media de víctimas fatales se incrementó en 23 de los 27 Estados, algo que no sucedía desde hace cinco meses, según los datos divulgados por los gobiernos provinciales.

Reinfección

Brasil registró el primer caso comprobado y documentado de reinfección de coronavirus. Se trata de una trabajadora del área de salud de 37 años del estado de Rio Grande do Norte, en el norte del territorio

Las autoridades sanitarias confirmaron que la mujer fue infectada por dos secuencias diferentes del nuevo virus que causa la Covid-19. La primera vez que fue diagnosticada fue el 23 de junio y la segunda el 11 de julio, explicó la Secretaría de Salud de Rio Grande do Norte.

Brasil, con 179.000 víctimas, es el segundo país con más cantidad de muertos después de Estados Unidos.

Para concluir otra jornada polémica, Bolsonaro despidió ayer a su ministro de Turismo, Marcelo Alvaro Antonio Texeira Dias, en el marco de un conflicto con el ala militar del Gabinete y sus nuevas alianzas con la centroderecha del Congreso.

Con el abandono del cargo de Texeira Dias, que era investigado por haber usado testaferros en la campaña de 2018, ya son doce los que dejaron el gobierno.