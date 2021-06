Récord mundial: una mujer sudafricana dio a luz a 10 bebés en un solo parto

Una mujer sudafricana de 37 años, Gosiame Thamara Sithole, fue madre de diez niños y rompió el récord Guinness de la mayor cantidad de niños nacidos en un solo parto. El hecho ocurrió en la ciudad de Pretoria, una de las más importantes del país.

Según informaron los medios locales, los médicos habían asegurado, a raíz de los chequeos previos, que serían ocho bebés. Sin embargo, a través de una cesárea a las 29 semanas de embarazo, nacieron siete niños y tres niñas.

“Son siete niños y tres niñas. Estaba embarazada de siete meses y siete días. Yo estoy feliz. Estoy emocionado. No puedo hablar mucho. Hablemos de nuevo por la mañana, por favor “, dijo Teboho Tsotetsi, el esposo de Sithole, al medio local.

La pareja tiene además gemelos de seis años y afirmaron que no pasaron por ningún tratamiento de fertilidad, el embarazo fue natural.

“Estoy impactada por mi embarazo. Fue duro al principio. Estaba enferma. Fue difícil para mí. Todavía es difícil, pero ahora estoy acostumbrada. Ya no siento el dolor, pero todavía es un poco difícil. Solo oro para que Dios me ayude a dar a luz a todos mis hijos en una condición saludable, y para que mis hijos y yo salgamos vivos. Me complacería “, dijo Sithole antes de dar a luz, aún creyendo que serían ocho bebés.

Con la sorpresa de que no eran ocho, sino diez, Sithole batió sin proponérselo el récord mundial de la mayor cantidad de niños nacidos en el mismo parto que tenía Halima Cissé al parir nueve niños el mes pasado en Marruecos.

Antes de ella, el récord lo tenía la estadounidense Nadya Suleman, quien dio a luz a ocho niños en 2009, que fueron concebidos mediante fertilización in vitro.