Restricciones israelíes dejan a 100 niños sin atención médica

Cerca de 400 niños palestinos residentes en la Franja de Gaza no recibieron atención médica en Cisjordania durante este año debido a la negativa de las autoridades israelíes para permitir su traslado. Esto equivale a un promedio de dos niños por día que se ven privados de acceso a medicamentos y cirugías que podrían salvar sus vidas, según alertó la organización no gubernamental Save the Children.

Durante el mes de mayo, cerca de 100 solicitudes de traslado fueron rechazadas por parte de las autoridades. Este período coincidió con un recrudecimiento de las hostilidades entre Israel y los grupos armados en Gaza, que están bajo el control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas).

Además, la organización subrayó que el año anterior tres niños perdieron la vida mientras sus solicitudes de evacuación médica estaban en revisión o habían sido denegadas.

Actualmente la región carece de tratamientos de quimioterapia y radioterapia debido a las restricciones impuestas por el gobierno israelí en cuanto a la entrada de equipos médicos y medicamentos.