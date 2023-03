Rusia presenta su nuevo concepto de política exterior y señala a Estados Unidos como amenaza existencial

El líder ruso, Vladimir Putin, ha aprobado por decreto un nuevo concepto de política exterior que ha sido presentado este viernes. En este documento se identifica a Estados Unidos directamente como el principal impulsor de la "línea antirrusa" de Occidente, considerando que esto supone una "amenaza existencial" para el país. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, ha afirmado que Estados Unidos y sus aliados llevan adelante una "guerra híbrida" contra Moscú, que ha sido acusado de haber ordenado la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

El nuevo concepto de política exterior de Rusia establece que la eliminación de la "dominación" de Estados Unidos y los países occidentales en los asuntos globales es una prioridad para el país, que se define como una "civilización" que defiende a los rusoparlantes. Además, el documento prevé que los "pasos antirrusos de los países inamistosos serán abortados consecuentemente y con firmeza en caso de necesidad", incluso contemplando la actuación de las Fuerzas Armadas para "repeler o prevenir" un ataque.

A pesar de esto, Lavrov ha asegurado que el nuevo concepto de política exterior no implica que Rusia se aísle de los países anglosajones y Europa continental, ya que no tienen intenciones hostiles contra ellos. No obstante, Rusia priorizará sus relaciones con otras zonas del planeta y fijará el curso hacia el incremento del potencial de asociación estratégica con grandes vecinos como China, la India, los países musulmanes, Asia y el Pacífico, África, América Latina y el Caribe.

En la reunión del Consejo de Seguridad ruso, Putin ha calificado el nuevo concepto de "equilibrado". En general, la nueva política exterior rusa constata un nivel de tensiones internacionales sin precedentes en los últimos diez años.