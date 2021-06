El mundo sigue conmocionado por la tragedia que ocurrió en Miami, donde 159 personas se encuentran desaparecidos. Entre ellas, aún se desconocen el paradero de nueve argentinos. Ante los interrogantes por la tardanza en encontrar a las personas, el experto David Chávez explicó las razones.

El integrante de los Topos Br-19 de México, explicó en diálogo con CNN el proceso técnico que se realiza en tragedias de este tipo, con el fin de preservar la vida de las personas involucradas: "Se tienen que realizar los rescates en un escenario seguro, para que las personas no corran riesgo. Los grupos de emergencia no pueden poner una cantidad impresionante de apoyo sino está asegurada la escena. No tiene que haber fugas de gas, de agua ni problemas de estructura del edificio. Se hace una evaluación inicial, con las causas, la cantidad de departamentos y las personas que lo habitan".

Y continuó detallando el proceso: "Después de tener la información del lugar, se hace un plan de mando para asignar tareas y allí hacen la canalización de los grupos de rescate que están a la orden de esta situación. En base a la especialización de cada grupo, se asignan las tareas, que incluye los trabajos de búsqueda y localización. Se meten perros de rescate por temor a que algún humano pierda la vida por las estructuras. Se sectoriza la estructura para hacer diferentes tipos de búsqueda".

Además detalló que desde el atentado de 2001 que comenzó esta metodología: "A partir del atentado a las Torres Gemelas, se perfeccionaron los protocólos de actuación en caso de desastre. Estos equipos son especializados en búsqueda y rescate, que realizan trabajos organizados. Cada equipo tiene una lógica muy estudiada y también una estructura muy ordenada".