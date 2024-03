Terror en Países Bajos por una toma de rehenes en un boliche

Una noche de verdadero terror vivieron cientos de personas en un boliche de Países Bajos, que disfrutaban de la velada cuando fueron tomados como rehenes por un asaltante armado. Luego de varias horas, fueron liberados.

El hecho ocurrió en el Café ­Petticoat de la localidad de Ede, al este del país, durante la madrugada del sábado. “El último rehén acaba de ser liberado. Una persona ha sido detenida”, indicó un comunicado de la Policía, aunque por protocolo no pudieron compartir más información. Según se supo, varias personas, entre ellas empleados, habían sido tomadas como rehenes y, aunque el motivo no estaba del todo claro, las fuerzas de seguridad señalaron extraoficialmente que no había indicios de un móvil terrorista.

Los medios registraron cómo el sospechoso salió del bar, se llevó las manos a la cabeza y se puso de rodillas antes de ser esposado por la policía, que había desplegado unidades de explosivos en el edificio, situado en el centro de la ciudad.

En el marco del operativo, las calles de la zona habían sido evacuadas y se habían cancelado los trenes a la ciudad, a casi 80 kilómetros de la capital, Ámsterdam.

En este contexto, los agentes de policía habían dicho durante la evacuación de 150 casas cerca de una plaza central que había una persona en la zona “que podría representar un peligro para sí misma o para los demás”.