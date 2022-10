Tragedia en Punta Cana: Murió una argentina al volcarse un micro de turistas

Una mujer argentina murió al sufrir un accidente en el micro que la transportaba a ella y a otros turistas en Punta Cana, República Dominicana. Se encontraban visitando la isla Saona, 40 personas estaban dentro del vehículo cuando este volcó.

En el siniestro fallecieron dos personas, además 14 argentinos, 11 chilenos, 5 peruanos, 7 colombianos, 7 brasileños y 2 mexicanos resultaron diversamente heridos. Fueron trasladados a un centro de salud.

El Centro de Operaciones de Emergencias Municipal (COEM) detalló que el accidente tuvo lugar a las 9 de la mañana, el micro perdió el control y ocurrió el accidente. En el comunicado se expresa que el conductor realizó una mala maniobra para evitar colisionar con un camión y un carro.

Según salió a la luz en un medio local, 14 personas resultaron gravemente heridas y otras 34 sufrieron lesiones leves.

Desde la Cancillería declararon que “la embajada se encuentra en contacto con familiares de la ciudadana fallecida y de los connacionales hospitalizados, así como con los tres centros médicos involucrados y autoridades locales”.

Por el momento, varios de los accidentados no pudieron ser identificados porque no portaban en ese momento sus documentos. La identidad de la argentina fallecida aun no fue confirmada.