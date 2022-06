Zelenski visitó a las tropas ucranianas en el Donbass, escenario principal de la guerra con Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, visitó a sus tropas en la línea del frente en el Donbass (este), la zona con combates más intensos y objetivo prioritario de la invasión rusa.

Zelenski visitó la noche del domingo puestos de mando y posiciones en el frente en Lisichansk, ciudad separada por el río Donets de Severodonetsk, donde los ucranianos están repeliendo el avance de los rusos, que estaban a punto de tomar la localidad.

También acudió a Bajmut, unos 50 kilómetros al suroeste, y conversó con algunos soldados, señaló el servicio de la presidencia, citado por la agencia de noticias AFP.

"Quiero agradecerles el gran trabajo, su servicio, el protegernos a todos, a nuestro Estado. Estoy agradecido a todos", les dijo. "¡Cuídense!", añadió.

En su visita, Zelenski "se familiarizó con la situación operativa en el frente de defensa", indicó la presidencia.

"Estoy orgulloso de todos a quienes he conocido, con quienes he encajado las manos, con quienes me he comunicado, a quienes he respaldado", dijo Zelenski durante su habitual discurso vespertino después de su viaje.

El presidente también se desplazó a Zaporiyia, en el sur, donde conoció a varios vecinos de Mariupol que consiguieron abandonar la ciudad portuaria destruida por meses de bombardeos rusos.

"Cada familia tiene su historia. La mayoría estaban sin hombres", dijo.

"Un marido fue a la guerra, otro estaba cautivo, otro desgraciadamente murió. Una tragedia. Sin hogar, sin su persona querida. Pero tienen que vivir por los niños. Verdaderos héroes", exaltó Zelenski, que ya visitó el frente a finales de mayo.