Zelenski: "Ya han muerto 10 mil militares rusos"

La cuestión de una eventual zona de exclusión aérea volvió a ser agitada por Volodimir Zelenski ante legisladores de Estados Unidos, con quienes conversó por videoconferencia, pese a la negativa rotunda de ayer de la OTAN y a las mismas advertencias de Putin. Y el canciller ruso, Serguei Lavrov, se aprovechó de ese reclamo de Zelenski para acusarlo de buscar un conflicto Rusia-OTAN.

"Si estaba tan molesto porque la OTAN no lo defendió como esperaba, entonces confiaba en solucionar el conflicto involucrando a la OTAN en toda esta historia, y no a través de negociaciones. Resulta que busca provocar un conflicto", dijo Lavrov. Antes de su charla con los congresistas estadounidenses, Zelenski aseguró que ya son más de 10.000 los militares rusos muertos desde el inicio de la invasión, cifras mucho más altas que las que comunica el Kremlin. “Son derrotas que no han visto en sus peores sueños", aseguró el mandatario.

Los últimos combates

Con todo, las informaciones dan cuenta de que tropas rusas siguen cerca de Kiev, donde encuentran una feroz resistencia, y bombardean barrios de los suburbios del oeste, así como a la ciudad de Chernígov, aparentemente con muchas víctimas civiles, según la agencia AFP. En Jarkov, la segunda ciudad del país, las fuerzas ucranianas lanzaron un contraataque.

El ministro ucraniano de Defensa, Oleksiy Reznikov, afirmó que Rusia debió cambiar su táctica por la dura resistencia local, que en parte frustró su aparente plan de conquistar rápidamente las grandes ciudades y derrocar al gobierno de Zelenski.En diez días de ofensiva, Rusia solo consiguió apoderarse de dos ciudades importantes, Berdiansk y Jersón, en la costa del mar Negro.Sobre víctimas civiles, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe que ubicó en 351 los muertos y en 707 los heridos en los primeros ocho días de ataques en Ucrania.