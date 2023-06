El jueves próximo se debate en Cámara Federal el reclamo para secuestrar celular de Milman

La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el intento de asesinato en su contra reiterará este jueves ante la Cámara Federal porteña el reclamo para que se secuestre el teléfono celular del diputado de Juntos por el Cambio (JxC), Gerardo Milman, denunciado en esa investigación.

A la audiencia, que está programada desde mayo pasado, pidió días atrás sumarse la flamante defensa de Milman, designada por el diputado el 2 de junio último.

El encuentro será este jueves 22 a las 10 en los tribunales federales de Retiro.

Los jueces de la sala I del Tribunal de Apelaciones Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens escucharán a las partes y luego quedarán en condiciones de decidir si confirman la negativa de la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, a ordenar esa medida o la revocan.

El fiscal a cargo de la investigación, Carlos Rivolo, apeló la negativa de Capuchetti y su postura fue respaldada por su par ante la Cámara, José Luis Agüero Iturbe.

Ante el Tribunal de Apelaciones, Agüero Iturbe remarcó que debe ordenarse esa medida de prueba, a la que consideró “pertinente y conducente, en atención a la gravedad del hecho investigado y a la vinculación del mencionado al objeto procesal”.

“No existe otra vía alternativa para obtener la información de su celular y determinar la intervención o no del señor Milman. Esta intervención, como bien recuerda mi colega de grado, fue abonada por la querella y marcada por las testimoniales indicadas”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal. “La pertinencia se localiza en este caso en la necesidad de determinar si el señor diputado nacional se encuentra efectivamente vinculado” al atentado ocurrido el 1° de septiembre pasado, cuando el ya detenido y procesado Fernando Sabag Montiel gatilló un arma a poca distancia del rostro de la vicepresidenta pero no logró su cometido porque la bala no salió.

La querella reclama el secuestro del celular de Milman con el objetivo de buscar allí algún elemento que permita acreditar o descartar si el legislador tuvo alguna vinculación con el atentado.

La denominada “pista Milman” se inauguró el 23 de septiembre pasado: esa tarde un asesor del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera.

“Cuando la maten yo estoy camino a la costa”, fue la frase que Abello dijo haberle escuchado decir a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto, oportunidad en la que el legislador se encontraba acompañado de dos asesoras que ya declararon en el expediente y negaron que esas palabras hubieran sido pronunciadas.

Ivana Bohdziewicz, exsecretaria de Milman, dijo que el legislador le había facilitado un “perito” para que borrara información de su celular y que la maniobra se habría realizado en su presencia en una oficina que atribuyó a la exministra de Seguridad y titular del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich.