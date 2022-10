“La alternancia siempre es buena y lo que Garro no hizo en 8 años no lo va a hacer en 12”

En la mañana de ayer, el diputado de la provincia de Buenos Aires por Juntos, Daniel Lipovetzky, dio sus impresiones acerca de la situación política de nuestra ciudad en un programa de radio, donde expresó su intención de presentarse en las elecciones del próximo año para la intendencia de La Plata.

“Siempre fue mi vocación trabajar y aportar por mi ciudad. Amo La Plata, siempre tuve la intención de ser intendente y aportar”, dijo y agregó: “Nuestra ciudad es muy hermosa pero también muy difícil de gobernar. Para eso hay que estar preparado y yo lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Y más en estos últimos dos años y medio, donde me decidí caminar la ciudad y todos los días la recorro. Todavía me sorprendo con lo que ha crecido. Hoy vivimos en una megaciudad, ya no es un pueblo grande. Tiene un millón de habitantes y muchos desequilibrios”.

Lipovetzky puso el foco en dos temáticas: la inseguridad y la falta de descentralización para dotar de más recursos a los delegados de las distintas localidades. Sobre el primer eje, indicó que la modalidad de “motochorro” es un dolor de cabeza para todos los platenses. Por eso, indicó la importancia de que existan más operativos, y que estos sean rotativos. “Si siempre son en Plaza Moreno, el motochorro se da cuenta y no pasa por ahí”, graficó.

Respecto a la descentralización, dijo que han surgido muchos barrios nuevos donde el municipio no llega con servicios. En concreto, habló de problemas en cloacas, agua potable y asfaltado.

“Si tenés un problema con la seguridad o con ABSA, tenés que ocuparte por más que no sea tu responsabilidad. Otros intendentes lo hacen”, lanzó.

“Más allá de si tenés un delegado bueno o malo, el problema es estructural. Los problemas de la periferia se resuelven con descentralización. Hace 40 años era lógico que todo se resuelva desde calle 12. Hoy no es así. Las delegaciones tienen que ser minimunicipios, sino es imposible atender las necesidades de la periferia”, siguió el legislador.

Por otro lado, en alusión a Garro subrayó: “La alternancia siempre es buena y lo que Garro no hizo en 8 años, no lo va a hacer en 12. Yo construyo una alternativa dentro de Juntos porque los platenses están necesitando un intendente que se involucre en cada una de las problemáticas”. Y completó: “No hay que tenerle miedo a la competencia, hay que competir”.