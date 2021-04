Alberto Fernández defendió su decisión de suspender las clases presenciales

El Presidente de la Nación volvió a ratificar su determinación y salió al cruce con Horacio Rodríguez Larreta. Fernández aseguró que la decisión “fue producto de haber visto que el crecimiento (de casos) en los últimos 20 o 30 días en menores de 19 años se incrementó en un 200 por ciento”.



“¿Y me hago el distraído? ¿Miro las encuestas? ¿Qué hago?”, apuntó el mandatario. “Llamo a los que saben y me dicen que cuando ponemos en funcionamiento el sistema educativo, la circulación crece entre un 25% y un 30% más”, agregó.



“Está claro que el virus no se fue, está claro que vuelve con más virulencia. Y recordemos que todo empezó en la Ciudad, se extendió al AMBA y de ahí empezó a irradiar al resto del país”, sentenció Fernández.



“Hay una parte de la Argentina que está llena de odio, y el odio no ayuda a nada. El odio nos frena, el odio nos lleva a festejar la derrota del otro, no el triunfo de uno, y eso no sirve para nada”, dijo, en clara referencia a la actitud tomada por la oposición y sus dirigentes.



Este discurso se dio en el marco de una reunión del Gabinete Federal, en Rosario, que forma parte de un proyecto que pretende desconcentrar y descentralizar la gestión de instituciones y organismos nacionales para acercarla a las provincias. El mandatario estuvo acompañado por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; el jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.