Advierten que “las restricciones llegaron tres semanas más tarde” en La Plata

La ciudad de La Plata sigue siendo el epicentro de la segunda ola de coronavirus a raíz del crecimiento de los contagios, en gran parte acelerado por la circulación comunitaria de la cepa Manaos, situación alarmante que derivó en sendos cruces entre el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad.



En ese marco, uno de los directores de la Región Sanitaria XI, Manuel de Batista, explicó que “en el primer informe que hace el Proyecto País y que dio a conocer la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se anunciaba la circulación del virus (de Manaos) en La Plata sin ningún nexo con un viaje al exterior, por ende, se consideraba la circulación comunitaria del virus... Eso fue hace más de un mes”.



“Cuando tenés circulación comunitaria de una cepa tan contagiosa, si no tomás medidas a tiempo, como las restricciones que llegaron tres semanas más tarde, pasa esto. La información que dio la ministra se replicó en una reunión local, donde estuvieron asesores del ministro de Salud de la Provincia y el secretario de Salud municipal, Enrique Rifourcat, y si bien no teníamos el dato de que el 74% de las personas tienen la cepa Manaos, sí sabíamos que había circulación comunitaria de la cepa y que el 42% tenía entre 20 y 39 años. Por lo tanto, hicimos hincapié en que centralmente la contagiosidad estaba en las actividades nocturnas y deportivas, y en ese mismo momento discutíamos tomar medidas. Se lo planteamos nosotros, el doctor Rifourcat nos preguntaba a nosotros y estábamos estudiando la multi­ca­u­salidad, porque no se le puede adjudicar a una sola cuestión este aumento de casos y la baja en la edad, sino que se debe a la variante Manaos sumada a la circulación sin control”.



De Batista dijo además que “nos preocupan estos debates mediáticos sobre cierres, escuela sí o no. El Concejo Deliberante trataba el miércoles de declarar a los natatorios como esenciales para que estén abiertos, y son cosas que la gente necesita, pero no las podemos discutir ahora cuando tenemos el 90% de la terapia ocupada. Se están pidiendo camas para derivar pacientes, no podemos estar transmitiendo un mensaje tan dispar, nos preocupa mucho, y necesitamos ganar tiempo para que avance la campaña de vacunación, ya que esta semana esperamos llegar a terminar con todos los mayores de 60, de 70 y el personal de salud. Entonces hay que ganar tiempo, y si no logramos bajar los contagios, vamos a colapsar el sistema de salud”.

La periferia de la ciudad, en el ojo de la pandemia



El doctor Claudio Cardoso, director de la Región Sanitaria XI, explicó a diario Hoy y a la Red 92: “Nosotros arrancamos a testear en Villa Elvira, 117 y 90, con una población heterogénea, y ahí tuvimos la primera sorpresa, la gran cantidad de gente que tenía síntomas o dudas y se generaron cuatro cuadras de cola. Fuimos a Altos de San Lorenzo, Abasto, El Peligro, Tolosa, y el panorama es similar en todos los barrios”.



“En estos ya 14 operativos en los últimos 10 días, que se han hecho en forma conjunta, son 1.250 entrevistas, de las cuales 42,45% es positiva, un número muy alto donde, además de ese 42%, tenemos un tercio que son por nexo epidemiológico y el resto por hisopado, estamos con un nivel muy elevado, más que en todos los lugares. A donde vamos a encontrar casos, los encontramos”, sentenció por su parte De Batista.



En ese sentido, los profesionales plantearon que “esto que sospechábamos en el arranque, con concentración de casos en el casco urbano, no es tan así, sino que, como suponíamos, la gente de la periferia no está pudiendo acceder a un diagnóstico. Por eso estamos pidiendo que los 47 CAPS (Centros de Atención Primaria) sean habilitados como centros de testeos, lo que nos permitiría ampliar la oferta de diagnósticos en los barrios y no solo en el casco platense”.



“La cepa de Manaos es una variante que tiene 16 veces más capacidad de contagiar, mayor concentración del virus por milímetro cuadrado, y las formas en que a uno lo afecta son más graves. Tiene muchísima mayor virulencia y una progresión más rápida, hay personas que entran caminando, a las 48 horas ya tienen una neumonía y a las 72 horas están esperando un respirador”, sintetizó Cardoso.