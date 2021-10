Alberto Fernández instó a "salir de la economía de la especulación y pasar a la economía que produce"

El presidente Alberto Fernández cerró esta tarde la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), en el predio de La Rural, del barrio porteño de Palermo.

En ese marco, señaló la necesidad de "construir un puente hacia una Argentina productiva" porque "el país necesita de la obra pública para garantizar el desarrollo".

"Lo primero que tenemos que construir son puentes hacia el diálogo y el consenso, y en eso hemos trabajando junto a la Cámara de la Construcción, con avances importantes", destacó.

En ese sentido, destacó que "la construcción tiene algo virtuoso, que tiene un efecto multiplicador en materia económica y de trabajo".

Por eso, "debemos ver cómo convertimos planes sociales en empleo, para devolverle dignidad de trabajo a quien lo ha perdido".

"Avanzamos primero con los trabajadores rurales, seguimos después con la construcción -ayer lo pudimos plasmar en un acuerdo- y espero que sigamos mañana con los gastronómicos y hoteleros, y que luego tengamos un decreto marco para que un empleador recurra a alguien con un plan social para darle trabajo. Debemos recuperar la cultura de trabajar", recalcó el Presidente.

Y agregó: "El dilema es ver si podemos salir de la economía de la especulación y pasar a la economía que produce porque de ese modo, el empleo va a existir".

"Le digo sí al trabajo, le digo no al desempleo; les pido que unamos fuerzas, que digamos sí al dialogo, que digamos sí al que invierte y no al que especula; que digamos sí a la Argentina que queremos y no a la que tanto dolor nos trajo", expresó el mandatario nacional.

"A Construir"

Ayer, el Gobierno anunció el programa "A Construir", que propone avanzar en la transformación de planes sociales en trabajo, meta que viene promoviendo reiteradamente el jefe de Estado.

Ese programa se lanzó en la sede de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), en el barrio porteño de Balvanera, con la presencia del jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; Economía, Martín Guzmán; Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; Desarrollo Social, Juan Zabaleta; y Trabajo, Claudio Moroni; el secretario de Obras Públicas, Martín Gill; el titular de la Camarco, Iván Szczech, y el secretario general del gremio, Gerardo Martínez.