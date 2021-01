Alberto Fernández mantuvo una reunión con los gobernadores del Norte Grande

El saldo de la reunión con los diez gobernadores del Norte Grande fue una serie de anuncios concretos y la puesta en agenda de algunos temas que se seguirán trabajando.

Específicamente para La Rioja, se anunció una inversión de 14.000 millones de pesos. El gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, dijo que se siente “orgulloso de pertenecer a un proyecto político que convoca a todos los argentinos” y aseguró que el Presidente “está demostrando que es primer mandatario más federal de la República Argentina”.



“El Norte no es ese Norte inviable del que algunos hablan, es un Norte maravilloso que tiene infinita ri­queza”, había dicho el mandatario nacional al encabezar anoche el Gabinete Federal.



“Lo que tenemos que hacer es darle la oportunidad para que compitan y hagan el mérito de crecer, porque si no les damos la oportunidad desde el gobierno central, no es verdad que sea fácil crecer”, expre­só Fernández y remarcó: “Cuando el 10 de diciembre dije que mi deber era poner primero a los últimos también hablaba de ese Norte, primero ese Norte olvidado, abandonado”.



Quienes asistieron al encuentro fueron los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; del Chaco, Jorge Capitanich; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Formosa, Gildo Insfrán; de Jujuy, Gerardo Morales; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Salta, Gustavo Saenz; y de Tucumán, Juan Manzur. Además, estuvieron los vicegobernadores de la provincia de Misiones, Carlos Arce, y de Santiago del Estero, José Emilio Neder; y la vicegobernadora de La Rioja, Florencia López.



Alberto Fernández se encuentra en Chilecito desde el martes a la tarde dando cumplimiento a su promesa electoral de federalizar la Argentina a través del proyecto de Capitales Alternas, que es ley desde diciembre último. Estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros del In­terior, Eduardo de Pedro, y de Defensa, Agustín Rossi y el titular del Consejo Federal de Inversión, Ignacio Lamothe.



Previamente, había visitado de emergencia la provincia de San Juan para ofrecerle a sus habitantes el apoyo y la asistencia del Gobierno nacional tras el violento sismo que sacudió a la región cuyana el lunes a la medianoche.