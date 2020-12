Alberto y Cristina acompañaron a Kicillof en acto de balance de gestión en La Plata

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezaron esta tarde, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, un acto en el Estadio Único de La Plata, en el que el mandatario bonaerense trazó un balance del primer año de su gestión y anunció nuevas medidas.

Bajo el lema "Desafíos para la reconstrucción bonaerense", el gobernador realizó una serie de anuncios vinculados a los sectores más vulnerables, y también en materia de infraestructura escolar, asistencia social y obras públicas.

Al acto fueron invitados el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el diputado nacional Máximo Kirchner, y la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, quienes hicieron uso de la palabra, destacando el esfuerzo del Estado en la lucha contra la pandemia.

Además, concurrieron miembros del Gabinete nacional, legisladores nacionales y provinciales, e intendentes de la provincia.

Las cuatro medidas anunciadas por Kicillof

El primer anuncio realizado por el gobernador bonaerense se vincula a las políticas sociales. “El objetivo es que todas las familias bonaerenses terminen este año con comida en su mesa. Este año triplicamos la asistencia en comedores escolares. Ahora llega el verano, y tomamos la decisión de que en enero y febrero -cuando disminuye la asistencia-, 8 mil millones de pesos sean destinados a duplicar la ayuda a los comedores escolares".

Además, “habrá una ampliación de la asignación universal por hijo, que abarcará a 800 mil nuevos beneficiarios, 300 mil de la provincia. Porque nos preocupa la mesa de los bonaerenses”.

El segundo anuncio se refiere a las escuelas: “Vamos a invertir 11 mil millones de pesos en edificios escolares para seguir trabajando en escuelas y jardines. Nos ocupamos especialmente de la educación. Nos preocupa que las familias, los chicos, chicas y adolescentes puedan tener unas escuelas dignas, en homenaje a los maestros de la provincia, tan golpeados en los últimos años”.

El tercer punto tiene que ver con la tierra y la vivienda. Se trata de regularizar las urbanizaciones, gestionar la cesión de tierras, y planificar el tema del hábitat y la vivienda. Porque nos interesa el sueño de la casa propia, del techo digno. Se trata de las necesidades de las grandes mayorías. Venimos a resolverle los problemas a la gente”.

El cuarto anuncio se relaciona con la rebautización del Estadio Único de La Plata con el nombre Diego Armando Maradona. Un homenaje sentido humilde, que busca dar un reconocimiento”.

"Luego de la pandemia macrista, vino el coronavirus"

Luego, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló: “Nunca nadie imaginó esto, el mundo patas para arriba… Creo que nos falta perspectiva histórica, y que el primer gran desafío que vamos a tener este año que empieza, además de la vacuna, es repensar todo nuestro sistema de salud en Argentina. Porque tal vez vengan otras pandemias. Luego de la pandemia macrista, vino el coronavirus, y tuvimos que salir corriendo a inaugurar obras que no estaban finalizadas”.

“Tenemos que pensar en un país que termine con un modelo de concentración tan injusto e ineficiente en asignación de recursos. Debemos abordar esta tarea. No quiere decir no contemplar los intereses privados, pero el Estado es el responsable de garantizar la salud de los argentinos”, añadió.

El otro desafío será la economía. Al respecto, Cristina destacó: "Si en 2021 va a haber crecimiento económico, no quiero que ese crecimiento se lo queden 3 o 4 vivos nada más. Para eso hay que alinear salarios, jubilaciones, precios y tarifas. Argentina es ese extraño lugar donde mueren todas las teorías económicas. La actividad económica la mueve la demanda, y no hay otra manera de hacerla que a través de salarios y jubilaciones, y con precios de alimentos accesibles. No estoy diciendo nada que no se pueda hacer, durante 12 años lo hicimos”.

Por último, el presidente Alberto Fernández expresó: “Estamos aquí porque hace más de un año decidimos estar juntos, y hoy estamos tan juntos como siempre, convencidos de lo que debemos hacer. Recibimos un país en terapia intensiva y estando en terapia intensiva, nos contagiamos el coronavirus”.

"En medio de la pandemia, el Gobierno pudo cumplir con sus promesas de campaña, como defender los ingresos de los jubilados, ampliar los derechos de las mujeres y mantener las redes de solidaridad con los más vulnerables", destacó. Y concluyó: “Vamos a poner a Argentina de pie, porque todavía está pendiente la Argentina que nos merecemos".