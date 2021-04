Alerta y preocupación en La Plata: sin oxígeno y con el 80% de casos de Manaos

El Proyecto Argentino Interinstitucional de genómica del SARS-CoV-2 (PAIS), creado desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, dio a conocer el último reporte de vigilancia de variantes del virus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) e informó un claro predominio de la cepa Manaos en los casos confirmados en La Plata y Gran La Plata.



El reporte demostró que, de 34 contagios analizados, 27 correspondían a la cepa brasilera. Es decir que el 79,4% de los casos confirmados durante la última semana de marzo y la primera de abril responden a la variante P1, descubierta en Brasil.



Cabe señalar que esta cepa es capaz de infectar a personas que ya pasaron por el virus anteriormente y su carga viral puede llegar a ser diez veces mayor que las que se presentaron el año pasado. Es decir que los efectos pueden ser más intensos en el paciente, y el contagio, mucho más rápido. Por su parte, los especialistas advierten que esta variante es más virulenta para la franja etaria que va de los 40 a los 65 años.





Por otro lado, el informe del consorcio señala que en la ciudad de Buenos Aires las variantes de Reino Unido y de Manaos alcanzaron valores de frecuencia de detección del 27,1% para la primera y del 31,3% para la segunda durante la segunda semana de abril. Además, afirmaron que solo el 4,2% de las secuencias analizadas corresponden a virus que ya habían circulado en la primera ola.



En el Gran Buenos Aires, la de Manaos creció hasta alcanzar valores de detección del 26,9% en casos que tampoco tenían nexo epidemiológico con el turismo.



En el caso de GBA Oeste, la variante Reino Unido se presentó en 13 de 71 casos (18,3%), Manaos en 10 de 71 (14,1%), y 22 de 71 contagios (31,0%) con la mutación de Río de Janeiro. En tanto, en GBA Sur, la cepa de Reino Unido se identificó en 10 de 163 casos (6,1%), la Manaos en 15 de 163 (9,2%), y se evidenció una clara predominancia de la mutación de Río de Janeiro, con 77 de 163 positivos (47,2%).

Sin oxígeno en Ensenada: eligen quién vive y quién muere

Llegó el peor momento de la pandemia en la región. El director de La Clínica Comunidad confirmó a diario Hoy y la Red 92 que solo tiene 48 horas de oxígeno y, ante la falta de reposición, desde ayer se puso en marcha el "protocolo para asignación de recursos limitados" que define, con criterios objetivos, a quienes asistir y a quienes no.

Según precisó el director Juan Manuel de Rosas, el tubo de oxígeno vale 3.000 pesos y dura 40 minutos. Un paciente Covid, en un tratamiento estándar, cuesta 120.000 pesos, incluyendo los descartables, el equipo protector, los medicamentos, el oxígeno y el recurso humano.

En el lugar solo quedan 48 horas de oxígeno, esperarán 24 horas para recibir una respuesta pero, en caso contrario, comenzarán a derivar pacientes.

"La situación es gravemente grave, sin certezas de lo que va a pasar en el futuro mediato, sin respuestas de la empresa proveedora de oxígeno respecto a la reposición del oxígeno", confirmó el director de La Clínica de La Comunidad Juan Manuel De Rosas "tengo oxígeno para 48 horas en relación a la cantidad de pacientes internados".

En la clínica hay 16 pacientes dependientes de oxígeno entre pacientes Covid en terapia intensiva y en la unidad coronaria. La alta demanda de oxígeno provocó que la unidad Covid, que es distinta a la terapia intensiva, sea evacuada al no poder suministrar el insumo médico.

"No nos proveen oxígeno", explicó el director, "las empresas dicen que las fábricas están en su capacidad máxima de producción y no nos pueden proveer con la frecuencia y cantidad que necesitamos", y alertó "no hay soluciones alternativas, la otra opción sería cerrar la clínica y derivar a los pacientes, no hay opciones intermedias".

"La colaboración entre clínicas y hospitales es una comunicación fluida pero hoy por hoy no hay camas ni oxígeno disponible", explicó De Rosas "yo hoy no puedo recibir pacientes, si el hospital me llama se la tengo que negar".

Además dijo que una cama de terapia intensiva tiene otros componentes como monitores y otros aparatos vitales pero nada de eso sirve si no hay oxígeno.

"Llamativamente, la diferencia entre la primera y segunda ola, es que ahora los pacientes que se recuperan también necesitan oxígeno y el consumo es mucho mayor", por este motivo a nivel nacional se quintuplicó el consumo.

Sobre la intervención del estado, recién el lunes hubo una reunión entre el gobierno y los fabricantes del insumo. La reunión derivó en una declaración conjunta que obliga a las empresas a mantener los precios y a garantizar el abastecimiento. Sin embargo, De Rosas advirtió que "la respuesta de las empresas ante el desabastecimiento, fueron dos: pago al contado y aumento del 100% de 60 pesos el metro cúbico pasó a salir 120 pesos, el ministerio de la Producción actuó rápido pero siempre hay avivadas porque se hizo el lunes", y disparó "la pandemia nos enfrenta a los monopolios de las farmacéuticas y los de la industria del oxígeno".