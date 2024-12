Amenazaron a Pullaro y Bullrich

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente en la red social X, el Gobierno de Javier Milei denunció que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fueron amenazados de muerte.

Según detalló el escrito, los funcionarios recibieron un video “de una organización narcoterrorista todavía no identificada” en el cual se ven miembros encapuchados que empuñan armas de guerra.

“Nuestro mensaje a estas organizaciones es el siguiente: no se equivoquen, con nosotros nunca podrán. En la nueva Argentina no hay espacio para la violencia armada. Si proceden serán enfrentados con todo el peso de la ley”, expresó el comunicado oficial.

El mensaje fue retuiteado por Javier Milei, quien sumó: “El crimen no paga ni pagará jamás en nuestro gobierno. No será rentable ser delincuente. El que las hace las paga. Y de ahí no nos vamos a mover”.