Aníbal Fernández, sobre el FMI: "Hay que bregar por un acuerdo razonable e inteligente"

En una entrevista publicada por el diario Perfil, el funcionario nacional señaló que cuando asumió en diciembre de 2019, el jefe de Estado "encontró un país devastado, hecho pedazos, económicamente con vencimientos en el 20, 21, 22, 23. Tuvo que resolver el tema de los acreedores privados; después, el tema de Club de París que viene desde 1957, cuando la revolución fusiladora (SIC) toma un préstamo de 700 millones de dólares, so pretexto de pagarlos con lo que generara. La misma tarea de ahora con el Fondo Monetario Internacional".

Asimismo, fue optimista sobre la recuperación económica en marcha y opinó que "Alberto tiene mucha vocación de trabajo y de generación de cosas nuevas".

Añadió que "la obra pública nos dará mucha mano de obra, fortalecerá un mercado doméstico que deberá ser abastecido por pymes que den trabajo".

Al ser consultado sobre sus declaraciones que es incondicional de Alberto Fernández, el ministro de Seguridad respondió: "Es el Presidente y lo acompañaré de la mejor manera que pueda. No sé cuántos fueron ministros de cuántos presidentes en este país como yo. Creo en esa figura y creo fuertemente en eso de respetar, acompañar y trabajar denodadamente para el fortalecimiento de las decisiones sobre políticas públicas. Pero yo no dejo de reconocer que Cristina es casi mi familia. Un micrón de esta construcción me pertenece. La hice yo"

Agregó: "Aprendí a ser frentista con Juan Perón, que esa construcción tiene que seguir existiendo".

Sobre si hubiera sido mejor un acuerdo con el FMI previo a las elecciones, respondió que dependía "de cómo sea el acuerdo".

"A cualquier precio, no. No hubiese ayudado. Siempre hay que bregar por un acuerdo razonable e inteligente que les permita a los argentinos vivir para poder pagar", argumentó Aníbal Fernández en la entrevista.

También consideró que "es muy buena la relación del Presidente y los ministros con los gobernadores".

Además, dijo que si él tuviera "la lapicera", firmaría "la misma fórmula" para 2023, en referencia a la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Kirchner.