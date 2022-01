Ante la suba de casos de Covid-19, “la gente se está vacunando más”

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, afirmó en la jornada de ayer que la vacunación aumentó ante el alza de casos de coronavirus que se registró en las últimas semanas.

En ese sentido, la funcionaria nacional señaló que con el incremento del número de contagios, “la percepción de riesgo aumentó y la gente se está vacunando más, y eso es importante”.

“Quien no empezó su esquema de vacunación por alguna duda o porque pensó que no había riesgo y ahora se da cuenta que sí lo hay, la vacuna está disponible para iniciar los esquemas”, añadió.

“En las últimas 8 semanas, iniciaron su esquema de vacunación 730.000 mayores de 18 años y eso es alentador en relación a poder avanzar con la protección”, detalló Vizzotti, quien también señaló que “se acortó la brecha” entre los que se vacunaron con una sola dosis y los que tienen el esquema completo.

En lo que respecta a la situación epidemiológica en la Argentina, la titular de la cartera sanitaria recordó: “Siempre dijimos que la pandemia no había terminado y advertimos que, ante el aumento de la circulación de las personas, aunque estemos con una tasa de vacunación muy alta, podrían subir los casos porque es un virus muy transmisible”.

“La vacuna no tiene el objetivo de que no haya casos, sino que no haya hospitalizaciones y muertes y que por eso era muy importante sostener los cuidados”, agregó.

“Lo que sucedió (en las últimas semanas) fue algo disruptivo: emergió una nueva variante que nos pone en un escenario distinto que genera muchísima confusión. Todo lo que dijimos hace un mes ahora lo estamos reformulando” expresó.

Vizzotti explicó que “hubo una reformulación de las indicaciones de testeo y de aislamientos en función de esta nueva situación. Cuando hay una epidemia y hay un brote, la confirmación de los casos no debe ser individualmente por testeo, sino que puede ser por lo que se llama clínica, y los que no tienen indicación no deben acercarse a los centros de testeo”.

“También se disminuye el período de aislamiento de las personas completamente vacunadas porque tiene un periodo de incubación y de transmisión más corto”, manifestó la ministra en declaraciones a AM 750.

A la hora de referirse a una ­posible implementación de restricciones, la funcionaria nacional aseguró que “tomar una medida a nivel nacional es más complicado por el nivel de heterogeneidad del país, y por eso van a ser bien específicas en función de las situaciones epidemiológicas de las jurisdicciones y desde Nación apoyando”.

“Desde agosto que se cambió la toma de decisiones. Ya no es más por cantidad de casos, sino por cantidad de internaciones y la tensión del sistema de salud, la cual no existe”, recordó Vizzotti.

En ese sentido, la ministra explicó que “la indicación es, en relación al DNU, que en caso de necesitarse, por un período muy corto de tiempo, que es exactamente lo que hizo Córdoba, disminuir la circulación de personas”, y señaló que “desde ese punto de vista es la normativa vigente, y cada jurisdicción debe implementarla en función de su situación epidemiológica”.