Apuran el debate para regular las apuestas online

Mientras que en la Cámara de Diputados de la Nación avanzaron en el debate sobre la regulación de las apuestas online, en la Legislatura bonaerense aún no inició la discusión. A pesar de la presentación de varios proyectos de ley, como la prohibición de la publicidad de apuestas online, las comisiones parlamentarias no han comenzado a analizarlos. El Gobierno bonaerense ha organizado reuniones y propuesto la creación de una comisión Bicameral para abordar el tema, pero por el momento no hay novedades.

Mientras tanto, el Ejecutivo de Axel Kicillof ha anunciado la creación de una mesa de trabajo interministerial para abordar la ludopatía infantil. Según datos del Ministerio de Salud bonaerense, el 34% de los estudiantes de escuelas secundarias ha apostado en plataformas online al menos una vez, y el 80% del flujo de apuestas se concentra en plataformas ilegales.