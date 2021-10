ARA San Juan: “Los familiares de los tripulantes se sienten ninguneados y maltratados por Macri”

El 15 de noviembre de 2017, a las 7.30, el submarino ARA San Juan, con 38 tripulantes y 6 buzos tácticos a bordo perdió contacto en aguas del Mar Argentino. Un año y dos días después, la nave fue encontrada por una empresa privada, con toda su tripulación muerta, muy cerca del punto de desaparición y en el lugar donde se suponía que se encontraba, a 907 metros de profundidad.

A partir de allí comenzaron las investigaciones que llevarían a encontrar “una clara responsabilidad política y administrativa” del gobierno de Mauricio Macri, especialmente del ministro de Defensa Oscar Aguad y de sus funcionarios más cercanos en el ­hundimiento del submarino, revelando ­además que los familiares de los tripulantes fallecidos fueron a la vez víctimas de un espionaje ilegal perpetrado por servicios de inteligencia estatales.

La abogada querellante de los familiares del ARA San Juan, más precisamente de las mujeres y esposas de los tripulantes, Valeria Carreras, explicó a diario Hoy que “la realidad es que ponían un brujo en un barco y una bruja en otro barco para decir que los buscaban cuando estaba claro que no querían encontrarlos y, encima de ese dolor, los familiares supieron que todos sus pasos eran filmados, medidos, personas que se acercaban únicamente para obtener información, distraerlas... Las víctimas son ellas, les sacaron a sus hijos, a sus maridos, tengo representadas que sus hijos le dijeron papá a un contestador automático porque el 11 de marzo de 2018 les dieron de baja a todos los celulares de los tripulantes para evitar que tal vez se encontraran fotos o mensajes finales que pusieran en evidencia lo que realmente pasó”.

La causa hoy por hoy espera por la declaración indagatoria al expresidente Macri, que debería presentarse el próximo 20 de octubre. En ese sentido, la Dra. Carreras apuntó: “No es casual que todos quieran tratar de llevar la causa hacia Comodoro Py, porque ahí Macri tiene todos los contactos de la mesa judicial organizada por Pepín Rodríguez Simón y los jueces adictos al poder y al pádel”.

“Hoy interviene en la causa de espionaje sobre las abogadas de esta causa la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no descarto que, en caso de que se manipule la Justicia arbitrariamente, voy a recurrir a esa misma instancia para la situación de los familiares. Estamos en un momento bisagra, cuando más avanza la causa del ARA San Juan, más cerca estamos de hacer un quiebre de aquel que decía yo no sabía o el mar es muy grande y el submarino es muy pequeño, porque esto va a probar que estaba al tanto de todo e incluso que pudo haber manipulado la investigación donde nosotras, las abogadas, fuimos oídas incluso cuando hacíamos interrogatorios”, advirtió.

La letrada consignó además que “el juez Martín Bava (quien lleva adelante la causa) lo señala claramente en su fallo que se ensañaron con un grupo de mujeres, es una señal que sigue el pensamiento patriarcal, misógino y el ensañamiento con el eslabón más débil. En este caso se utilizaron los mismos métodos que usó la dictadura militar, se llegó a infiltrar gente en la misa que realizaron los familiares del 15 de enero de 2018 y se los fotografió, se los contó, se los siguió para ver a dónde iban”.

“A ellos les molesta la exposición, pero sos un incumplidor, no sos un republicano. Sigue dando muestras de no ajustarse a Derecho, no acatar el fallo de la Justicia y especulando con estirarlo. Con este nuevo trabajo de ser profesor en una universidad de Estados Unidos, donde curiosamente hasta Cavallo fue a dar una charla en el 2002, es como una guarida para evitar juicios muy graves apelando a la impunidad y al paso del tiempo”, sentenció.

“Esta causa va a marcar un antes y un después en la historia, pero si nosotros no dejamos por escrito todo lo que se intentó hacer, lo que se hizo, en la historia va a quedar que un submarino desapareció por arte de magia y nadie supo más nada, la versión que el gobierno (de Macri) quiere dejar, y no lo vamos a permitir”, finalizó.

Haciendo tiempo

La Dra. Valeria Carreras presentó un escrito en la Justicia a raíz de las maniobras dilatorias que puso en marcha el expresidente Macri, ya que no ha presentado ni nombrado a un abogado defensor dentro del plazo legal.

“El expresidente Macri, a pesar de haber sido notificado, actúa contrariamente a los dichos de Patricia Bullrich, que en carta remitida al juez Bava aseguró que el expresidente Macri cumpliría sus deberes republicanos. Pero no se ha presentado a derecho ni ha nombrado abogado defensor dentro del plazo legal. Por tal motivo, en el día de la fecha hemos pedido se haga efectivo el apercibimiento del art. 104 CPPN designándosela defensor oficial”, señala la letrada en su presentación.

En ese sentido, Carreras dijo a este multimedio que “con seguridad hoy (por ayer), en el límite final del plazo de tiempo establecido, va a presentar a su abogado defensor, pero queremos que sienta que estamos encima. Tenemos una determinación, y es llegar a la verdad y obtener fallos justos en todas las causas del ARA San Juan”.