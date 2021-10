“Se está definiendo la fecha para el comienzo del ciclo lectivo 2022”

Carlos Bianco es desde hace poco el jefe de asesores del gobierno de la Provincia, cuando dejó su lugar como jefe de Gabinete a Martín Insaurralde, como parte de los cambios que el gobernador realizó en su equipo de trabajo para enfrentar la segunda mitad de su gestión.

Consultado por la Red 92 sobre la chance de dar vuelta el resultado de las PASO, Bianco remarcó que “siempre se puede, lo que nosotros estamos haciendo es lo que siempre hicimos, que es recorrer la Provincia, así que estamos con muy buenas expectativas. Creo que ya de a poco se está empezando a ver la reactivación en la economía, tuvimos un fin de semana turístico récord, hay varios indicadores que venimos siguiendo de estimadores propios que tenemos de actividad económica que ya muestran varios trimestres en continuo crecimiento en la Provincia”.

En relación a los índices de ­desocupación, el jefe de asesores sostuvo que “ha caído en la Provincia la tasa de desempleo al 10,3%, que es muy alta, pero es menor que la que había cuando asumimos el gobierno”.

El funcionario también se refirió a los cambios en el gabinete de Nación en búsqueda de un freno a los incrementos de los precios al sostener que “el Presidente decidió hacer una modificación en la estructura de gobierno. Ingresó Roberto Feletti; Paula Español estaba haciendo un excelente trabajo y ya entiendo que Roberto se está juntando con los distintos eslabones de las principales cadenas de valor, que creo que es la forma en la que hay que abordar este tema, porque no es un tema de un agente en ­particular, sino que hay que abordar y conocer toda la cadena de valor para llegar a los compromisos necesarios por parte de los actores para evitar que sigan creciendo a este ritmo los precios y entrar en un sendero de desinflación”.

Bianco también hizo referencia al tema de la presencialidad escolar, y en ese marco recalcó que “en la provincia de Buenos Aires no hubo un solo día en el que los chicos no tuvieran clases. Obviamente mu­chos días no hubo clases presenciales, porque la situación epidemiológica lo ameritaba, nuestra ministra de Educación también está trabajando con el inicio del ciclo lectivo para el año próximo. A partir del 1° de febrero, los alumnos que tengan algún problema con su trayectoria educativa van a volver a clases, y además se está definiendo la fecha para el comienzo del ciclo lectivo 2022”.