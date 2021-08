Atentado contra Miguel Arias: la bala pudo haber sido disparada desde atrás del escenario

Continúa la investigación por el balazo que recibió el diputado provincial del Frente de Todos, Miguel Arias, en un cierre de campaña que se realizaba en Tapebicúa a 50 km de Paso de los Libres durante la noche del jueves pasado en Corrientes.

Según las imágenes del momento del disparo, se puede apreciar que ni el sonido y ni el fogonazo fueron advertidos por los presentes.

Esta madrugada, según la primera información que reveló el fiscal de la causa, Facundo Sotelo, a partir de las primeras pericias se pudo determinar que el balazo que terminó en el tórax del diputado Miguel Arias, habría sido disparado desde una distancia muy corta. Esto lleva a pensar que el disparo se habría efectuado desde atrás del escenario por un tirador que utilizó una carabina calibre .22.

Sin embargo, esta mañana la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, aseguró que "Hasta el momento no hay pistas firmes, se va a reconstruir el hecho para cerrar hipótesis y sospechas”, en diálogo con la radio AM 750, en las que informó que Arias se encuentra estable pero que “la munición todavía no se pudo extraer del cuerpo”.

“Es muy importante la pericia de la camisa de Arias porque determina la distancia de la que se efectuó el disparo y por la dirección”, señaló Frederic.

Extraoficialmente, una de las líneas de investigación pone la lupa en la hipótesis de que un sicario de Brasil habría cruzado la frontera y efectuado el disparo para luego desaparecer.

El ministro de Seguridad de Corrientes, López Desimoni, esta mañana propuso en Radio Mitre una nueva hipótesis donde, tal vez, el tirador vino desde Paso de los Libres, ya que el acto de cierre de campaña se realizó en Tapebicúa, a 50 km, pero más de la mitad de los participantes eran de la otra ciudad.

"En Tapebicuá se conocen todos, pero ocurre de las 80 personas aproximadamente que estaban en el acto, alrededor de la mitad eran de Paso de los Libres, a unos 50 kilómetros y habían llegado en varios autos y camionetas, así que una de la hipótesis es que el atacante pudo haber formado parte de ese grupo", afirmó López Desimoni.

El ministro precisó que "la tarea investigativa del ataque al diputado Arias está en manos del fiscal de la causa y el gobernador Gustavo Valdés ha movilizado a todo su gobierno para ponerse a disposición de la Justicia".

Aún así, el tirador, las motivaciones y si Arias era el objetivo del atentado sigue siendo un misterio.

Ayer la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, afirmó que se trata de un atentado con finalidad política ya que se realizó en el marco de las elecciones.

Mientras tanto, Arias sigue internado en terapia intensiva en el Hospital Escuela, con pronóstico reservado pero estable. Además tiene custodia total junto a toda su familia.