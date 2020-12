Axel Kicillof entregó más de 360 viviendas en Moreno junto a Máximo Kirchner

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entregó este viernes viviendas en el partido bonaerense de Moreno y aseguró que la construcción de dichas casas “es fruto de un pueblo que se organiza y trabaja y que, al mismo tiempo, brinda respuestas a quienes están postergados hace mucho tiempo”.



“Cuando se retomaron las obras, aquí se sufrían muchos problemas y hoy es un barrio modelo, donde 364 familias van a poder acceder finalmente a su propia casa”, graficó.

Según informó la gobernación, Kicillof resaltó que “mientras trabajábamos durante la pandemia para que no faltaran respiradores y camas para ningún bonaerense, no nos olvidamos de lo veníamos a hacer”.



“Donde hay una necesidad hay un derecho, y donde hay una derecho hay una obligación de quienes gobernamos”, sostuvo.

Durante el acto, el gobernador estuvo acompañado por la intendenta local, Mariel Fernández; el diputado nacional Máximo Kirchner y los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y el secretario nacional de Hábitat, Santiago Maggiotti.



Por su parte, Máximo Kirchner remarcó que “este barrio y estas viviendas demuestran que, cuando nos organizamos, las cosas cuestan pero se pueden realizar. Estas ya no son viviendas, son hogares donde van a entrar argentinas y argentinos con nuevas esperanzas y sueños”.



Según se informó, estas soluciones habitacionales para 364 familias se finalizaron luego de que el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA) retomara los trabajos del Plan Federal de Viviendas en obras que habían quedado paralizadas por la falta de tareas vinculadas a infraestructura general, cloacas y electricidad.



Este año, el organismo además repuso materiales que habían sido vandalizados, construyó las veredas y dispuso mayor vigilancia en el complejo.



Además Maggiotti consignó que “el acceso a la vivienda es un derecho y el de-safío que tenemos por delante, es brindar soluciones habitacionales en cada uno de los rincones de la Argentina”.