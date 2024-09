Bajan las expectativas con respecto al FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dejado en claro que el desplazamiento de Rodrigo Valdés no modificará la postura del organismo frente a Argentina. La directora del Fondo, Kristalina Georgieva, expresó su total confianza en Valdés y aclaró que sigue al mando de la estrategia regional. A pesar de las expectativas del gobierno de Javier Milei sobre un posible cambio en las negociaciones, el economista Claudio Loser, ex FMI, consideró que la salida de Valdés no es tan relevante como se cree. Además, Loser señaló que el Fondo no otorgará los desembolsos esperados, estimando un máximo de 7 mil millones de dólares.