Balcedo: "Es una causa armada políticamente para embromar a un empresario"

El empresario argentino, Marcelo Balcedo, habló con el medio uruguayo Subrayado luego de demandar al estado uruguayo por 22 millones de dólares. Destacó que su causa fue armada políticamente y que las autoridades uruguayas le hicieron perder 3 millones de dólares y otros 6,5 millones que valía su avión.

Además apuntó contra la Fiscalía, sobre todo con el fiscal de Corte de ese entonces, Jorge Díaz. También hizo hincapié sobre “un desmán de la Fiscalía, de los fiscales y responsables, y de alguna manera, de la Justicia”, y agregó que hubo ocultación de pruebas por parte de la Fiscalía.

También señaló que no sólo irá contra Díaz, sino que la demanda apuntará a los fiscales Sabrina Flores, Rodrigo Morosoli, Alejandro Machado y Schubert Velázquez. “Me hicieron firmar algo bajo presión, porque si yo no firmaba ese acuerdo, donde deslindaba la responsabilidad a los fiscales, no querían firmar el acuerdo conmigo para poder salir adelante y por lo menos recuperarme”.

Balcedo recordó cómo fue su detención y remarcó que lo pusieron tras las rejas sin haber tenido declaración indagatoria, en una causa que fue caratulada como supuesta evasión impositiva: “Esto parece un corso, es una joda lo que me hicieron. Es una causa armada políticamente para embromar a un empresario”, afirmó. Y anexó que “era un circo acordado entre las agencias de inteligencia argentinas y el fiscal de Corte Jorge Díaz”.

También dejó un dato a remarcar, ya que el ex fiscal de Corte, Jorge Díaz, es el abogado defensor del empresario Pepín Rodríguez Simón. “Desde cuándo alguien que designó el Frente Amplio lo poner para defender al que armaba las causas judiciales en Argentina”, se preguntó. Además afirmó que el mismo Díaz se reunió varias veces con el expresidente argentino, Mauricio Macri.