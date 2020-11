Balza cuestionó la “mesa de enlace” militar y la calificó de “irresponsable y peligrosa”

El exjefe del Ejército Martín Balza cuestionó ayer la conformación de la denominada Mesa de Encuentro Libertador General San Martín, al afirmar que “tiene un grado de irresponsabilidad rayando la tontería”, y la consideró una iniciativa “peligrosa” que “tiene la intención de lesionar al poder político”.

Balza calificó de “mediática” la conformación de esa “mesa de enlace” militar y aseguró que comparte “todo lo que dijo el ministro de Defensa”, Agustín Rossi, en relación a este grupo de exmilitares.

Durante esta semana, la llamada Mesa de Encuentro Libertador General San Martín, que reúne a exmilitares y expolicías, cosechó el repudio de funcionarios, legisladores y dirigentes de derechos humanos, quienes denunciaron el intento de la agrupación de “desestabilizar, conspirar y desgastar” al Gobierno nacional.

Al referirse específicamente a Ernesto Bossi, uno de los referentes de la agrupación, Balza aseguró: “Fue subordinado mío y nunca ocupó cargos operativos importantes en el Ejército”.

Asimismo, en declaraciones que formuló a la radio AM 750, Balza dijo no tener dudas de que “muchas cosas que se le atribuyen a Bossi las debe haber realizado”, pero aclaró que eso no sucedió mientras estaba en actividad bajo sus órdenes.

“Los militares tenemos que hacer las cosas cuando tenemos responsabilidad”, sostuvo Balza, e insistió en que “este intento de accionar en la política interna de las Fuerzas Armadas a 20 años del retiro es un grado de irresponsabilidad rayando la tontería, queriendo hacer lo que no se hizo teniendo responsabilidad en el cargo”.

El exjefe del Ejército aseguró que es “peligrosa esta incursión, que por acción o por ­omisión intenta lesionar la investidura del poder político, del ministro de Defensa y de los camaradas que hoy tienen la responsabilidad de conducir la fuerza”.

Al ser consultado si se trataba de una actitud conspirativa, Balza se preguntó: “¿Con quién van a conspirar, si las Fuerzas Armadas están consustanciadas con los valores democráticos?”.

Tras asegurar que la actitud de este agrupamiento es algo “gravísimo”, el militar opinó que, “quizás, aquí haya habido otra cosa, y es la de tratar de reivindicar un pasado que no es reivindicable”.